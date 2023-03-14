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【日本，你真識食？】駱振偉Sica鄭伊琪介紹日本飲食文化　蔡瀚億岑珈其鬥搶獎品

娛樂 13:12 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（左起）何洛瑤（Sica）、駱振偉（Thor）和鄭伊琪（浩南）齊主持新節目。

ViuTV全新節目《日本，你真識食？》由駱振偉（Thor）、鄭伊琪（浩南）和何洛瑤（Sica）擔任主持，帶觀眾到日本捐窿捐罅，尋找當地最古靈精怪、獨一無二的飲食文化。而每集邀請不同的嘉賓一起解答趣怪問題，發掘日本飲食文化不為人知的一面。 
 
《日本，你真識食？》於昨晚（3月13日）播出首集，由浩南負責去飛往日本，帶觀眾發掘日本壽司有趣知識。

節目主持鄭伊琪（浩南）飛往日本，發掘日本壽司有趣知識

BabyJohn岑珈其爭奪禮券

該集邀請到BabyJohn（蔡瀚億）和岑珈其擔任嘉賓，進行日本飲食文化問答大賽，爭奪日本高級餐廳餐飲禮券。

Thor指，BabyJohn是《晚吹 - 空肚講宵夜》中「男神中的男神」，笑言擔心今集過後將會有主持被換走。

嘉賓岑珈其笑言曾試過在家中整流水麵。

遊戲開始前，岑珈其成功同BabyJohn「傾掂數」五五分帳獎品，BabyJohn笑言「咁唔洗認真玩」，場面有趣。 
 
被問及識煮甚麼日本料理時，岑珈其開玩笑指自己識整流水麵，令在場所有人都大感驚訝，他隨即解釋：「其實只係買咗部流水麵機玩具，咁就可以自己倒水落去整」，而BabyJohn分享指自己曾試過整筑前煮。  

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撰文 : TOPick柴犬出動

鄭伊琪 駱振偉 何洛瑤 岑珈其 蔡瀚億 綜藝節目 ViuTV 日本

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