【日本，你真識食？】駱振偉Sica鄭伊琪介紹日本飲食文化　蔡瀚億岑珈其鬥搶獎品

▲ （左起）何洛瑤（Sica）、駱振偉（Thor）和鄭伊琪（浩南）齊主持新節目。

ViuTV全新節目《日本，你真識食？》由駱振偉（Thor）、鄭伊琪（浩南）和何洛瑤（Sica）擔任主持，帶觀眾到日本捐窿捐罅，尋找當地最古靈精怪、獨一無二的飲食文化。而每集邀請不同的嘉賓一起解答趣怪問題，發掘日本飲食文化不為人知的一面。



《日本，你真識食？》於昨晚（3月13日）播出首集，由浩南負責去飛往日本，帶觀眾發掘日本壽司有趣知識。

▲ 節目主持鄭伊琪（浩南）飛往日本，發掘日本壽司有趣知識

BabyJohn岑珈其爭奪禮券

該集邀請到BabyJohn（蔡瀚億）和岑珈其擔任嘉賓，進行日本飲食文化問答大賽，爭奪日本高級餐廳餐飲禮券。

Thor指，BabyJohn是《晚吹 - 空肚講宵夜》中「男神中的男神」，笑言擔心今集過後將會有主持被換走。

▲ 嘉賓岑珈其笑言曾試過在家中整流水麵。

遊戲開始前，岑珈其成功同BabyJohn「傾掂數」五五分帳獎品，BabyJohn笑言「咁唔洗認真玩」，場面有趣。



被問及識煮甚麼日本料理時，岑珈其開玩笑指自己識整流水麵，令在場所有人都大感驚訝，他隨即解釋：「其實只係買咗部流水麵機玩具，咁就可以自己倒水落去整」，而BabyJohn分享指自己曾試過整筑前煮。

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