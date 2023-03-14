【青年宿舍】民青局批第一個銅鑼灣酒店青年宿舍　月租低於5千提供194宿位

▲ 銅鑼灣摩理臣山道酒店青年宿舍招租，最貴房價4,800元享180度跑馬地開揚靚景。(「BeLIVING Youth Hub」網頁圖片)

民政及青年事務局（民青局）今日（14日）向香港青年聯會（青聯）批出首個在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目。地處銅鑼灣，共有97間房，提供194個宿為，共六種房型選擇，最貴租金不超過5,000元，更享180度跑馬地開揚靚景。

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行政長官在2022年《施政報告》中宣布政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。目標在五年內提供額外約3000個宿位。為此，民青局在今年一月初推出資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。



資助計劃下首個獲批的青年宿舍項目位於銅鑼灣摩理臣山道一整幢酒店，由青聯與紀惠集團合作推出，青聯將以「BeLIVING Youth Hub」的名義營運。該青年宿舍項目共有97間房間，可提供最多194個宿位，有六種房型可供選擇，價格由3800至4800港幣不等。

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據網頁所指，現時已可以網上申請，惟據其網上表格不可以選擇想居住的房型。第一階段截止申請為4月28日，申請者須同時要簽一年死約、一年生約，申請青年在租用期間，一般每年須參與「Be好鄰里活動」達200小時時數的要求。

發言人表示，資助計劃在今年1月初開始接受申請，至今約兩個月已批出第一個項目，可見計劃獲相關持份者的支持。即使在香港通關後、旅遊業開始復蘇同時，仍繼續有酒店經營者參加計劃。

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責任編輯：解青羽