【賣假門票】20歲女涉改圖兜售BLACKPINK演唱會門票騙5萬　官斥「大騙子」還押候判

▲ BLACKPINK早前於香港舉行演唱會。（LIVE Nation Facebook）

20歲女子涉將韓國女團BLACKPINK的巡迴演唱會香港站電子門票「P圖」，再售予多名事主，騙款逾5萬元，並在最後1次交收時被識破。女子被控以欺騙手段取得財產共5罪，今（14日）在西九龍裁判法院承認控罪，還押至3月28日判刑。裁判官稱不解被告如何由品學兼優的女生變成「大騙子」，並頒令被告賠償4.88萬元予事主。

被告徐曼洁（20 歲），報稱無業，今承認4項以欺騙手段取得財產罪及1項企圖以欺騙手段取得財產罪，即於2023年1月11日至14日，分別向2男3女事主虛假地表示，被告在收到付款後會交出共15張BLACKPINK演唱會電子門票予對方，而不誠實地取得4名事主共5.33萬元，及企圖取得1名事主2萬元，意圖永久剝奪5人的財產。

案情指，被告以4,900元1張門票在小紅書及Carousell兜售，先後相約5名事主在港鐵站及街頭交收，並即場傳送演唱會電子門票給對方。4人均信以為真，並於交易後離開。其中購買了1張門票的陳姓女事主，在1月15日到達演唱會場館出示門票時始知無效，遂報警求助。

至於另1名買了4張門票的女事主，交收時因櫃員機提款上限只有2萬元，建議將4,000元餘款經網上銀行轉帳予被告，被告卻稱2萬元已足夠。事主收到電子門票後即場檢查，發覺4張門票的序號相同，立即與被告對質。被告表示不知情，只是代朋友交收，惟事主不相信，決定報警。

被告被捕後原否認犯案，解釋自己只是代友人交收門票，後來承認該朋友是她虛構的，並指涉案的假電子門票是她看完演唱會後「P圖」而成。

辯方求情指，被告中六時父親因欠下賭債而離家，母親須任地盤工及多份兼職，獨力撫養被告和胞弟。被告曾赴台灣讀大學，成績平均績點（GPA）高達3.5，惟不想母親辛勞，毅然決定輟學回港養家。被告求情信指對母親感到內疚，只想幫輕母親卻犯下大錯，承諾日後會尋找清晰的目標，不再走旁門左道。

署理主任裁判官香淑嫻斥，被告4天內連環犯案，涉款大及案情嚴重。裁判官表示不解被告如何由品學兼優的女生變成「大騙子」，遂決定索取背景、更生中心及教導所報告，押後至3月28日判刑。

翻查資料，BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會，早前於1月13至15日在香港亞洲國際博覽館舉行3場演唱會，票價由799港元至2,999港元不等，門票開售即掀起炒風，一票難求。

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記者：陳曉欣