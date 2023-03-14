【ViuTV女神】李昭南澎湃身材超搶鏡　學霸Mishy曾為追夢要住劏房【多圖】

▲ 李昭南（Mishy）樣靚身材正之餘，仲多才多藝！

ViuTV在昨日（3月13日）直播《第95屆奧斯卡頒獎禮》，派出講得一口流利英語的李昭南（Mishy）與蔡宛珊（Sarika）任主持，兩位美女大身穿黑色禮服，其中Mishy更騷出深長事業線，看得令人相當醒神！

現年33歲的Mishy擁有一副完美Body外，她更曾領全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校、懂得5種樂器，是一位才貌兼備的學霸女神！

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棄厚職回港發展

在香港出世的Mishy隨家人移民美國，父母在她小時候已離異。她在加州聖利安卓高校畢業後，以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，並以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系。

Mishy熱愛音樂，在學時已在不少西方古典鋼琴獨奏、歌唱比賽中奪獎，也懂得搖滾鼓、手風琴、自動竪琴、結他。

她選擇放棄美國華盛頓政府總部電視台主播職位，獨自回流香港，以追逐自己的音樂、演藝事業，她當時曾住劏房，經歷著任投資者關係公關、凌晨寫歌、週末busking的生活。

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從全美華埠小姐至加入ViuTV

在2016年，Mishy在美國參加《全美華埠小姐競選》，並奪得第二公主的名銜，其母親朱明潔則是1981年全美華埠小姐競選的季軍。

後來，Mishy與ViuTV簽約，首個主持的節目是《Good Night Show 全民星戰》，近年的《考有Feel》、《七福星》、《蟲前有10個女仔》、《今餐有料到》、《姊妹們的國際市場》等也可看到她的身影。她也曾參演《暖男爸爸》、《冥冥之中》、《娛樂風雲》等劇集，展現自己不同的面向。​​​​​​

▲ Mishy在美國參加《全美華埠小姐競選》，並奪得第二公主的名銜。（Facebook圖片）

出戰《全民造星III》

Mishy曾參加《全民造星III》，原來她一直夢想成為唱作歌手，因為見到好友黃劍文加入ViuTV後有機會為某些劇集寫歌，並主唱主題曲，所以效法好友加入ViuTV。

她曾表示：「參加《全民造星》嘅目標係希望大家當我係一個音樂人嘅身份去尊重，可以繼續喺音樂方面發展」。

為突破自己，Mishy亦一改形象，不如平時般自彈自唱，在比賽以性感造型跳唱演繹歌曲《Cazzo》。而且為參賽，更向公司申請「停薪留職」，可是最終不能進入40強階段，但由此有入行機會。

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曾與吳浩康拍拖

在2018年5月5日，吳浩康（Deep）與Mishy分別在各自的社交平台上發表「分訊」，Mishy在IG帖文中寫道：「我地（哋）兩個人，一步一步互相扶持。經歷兩年，好唔容易行到今日，終於決定分道揚鑣。你永遠都係我尊重嘅師兄同好朋友，永遠感激你對我嘅愛錫，永遠支持你！繼續努力，繼續加油！」

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