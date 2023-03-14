【環保大使】謝安琪少開冷氣減碳　鄧麗欣舊衫翻新倡分類回收

環保一直成為近年熱門話題，今年由世界自然基金會香港分會 (WWF) 主辦的「地球一小時」將於2023年3月25日晚上8時半舉行，活動繼續以「生活態度」為主題，從衣、食、住、行多個範疇做起，守護地球。

眾藝人謝安琪（Kay）、鄧麗欣（Stephy）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及黃梓樂（老闆仔）任活動大使，並於早前拍攝宣傳短片，分享環保心得。

Kay今年已是第14年擔任WWF「地球一小時」活動大使，她從小便關注環保：「我自小已環保先鋒，中小學時期便積極參加WWF所舉辦的活動，更見證着環保回收箱在香港從零到遍及全港。」Kay平日在家盡量少開冷氣，以減低碳排放，以身作則，從小培養孩子環保習慣。

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Stephy亦自有一套環保習慣：「我有點強迫症，所有事情都愛分類整理，故此一直有分類回收的習慣。」

她續指：「我當年修讀時裝課程時，更開始把舊衣重新改造成新衣服，並一直維持至今。另外，我購買衣服時亦會盡量挑選經典款式，希望每件衣服能穿著多年，故此我甚少購買新衣，減少資源消耗。」

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老闆仔最愛水獺

今年WWF的「地球一小時」宣傳短片，由「老闆仔」作為小主持，再由Stephy、Tyson Yoshi、Kay和洪嘉豪等分別宣揚如何從衣食住行等日常生活習慣，即從選購環保時裝、低碳飲食、慳電及乘搭交通工具著手等探討環保意識。

年僅10歲的「老闆仔」透過拍攝認識濕地生態，特別喜愛神秘的歐亞水獺：「濕地因人類活動逐漸消失，很多生物面臨生存威脅，我希望大眾能一起行動改變生活習慣，守護大自然的未來。」Tyson Yosh亦指：「歐亞水獺原來居於香港后海灣濕地，但目前研究人員只觀察到7隻，數量非常稀少。我們應透過日常生活中的每一個小習慣保護牠們。」

洪嘉豪食素減碳

洪嘉豪亦坦言心痛自然生態正被人類每一個生活中的小細節逐步摧毁：「不時從新聞中看到動物因人類活動或氣候變化而受苦，令我久久不能釋懷，希望大眾能投入低碳生活，保護地球生態。」嘉豪亦會先從素食開始，先每星期選擇一餐食素，習慣後再增加，逐步投入低碳生活。

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