  • 22°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 14:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】太古城中心3月推出激安饗樂祭　瘋搶過萬張6折餐飲現金券+4折甜點券

休閒消費 13:32 2023/03/14

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

太古城中心推出激安饗樂祭，可搶購逾30間餐飲商戶6折餐飲現金券及4折甜點券。（商場提供）

今個春天，太古城中心由即日起至3月31日期間，推出一連串精彩限定優惠，包括激安饗樂祭 ，搶購超過30間人氣餐飲商戶的6折餐飲現金券及4折甜點券，參與商戶包括全新進駐的鮨孝 Sushi Taka、Baan Phadthai、港人熱捧食店幸福鳥、温野菜、春水堂及Greyhound Café等。顧客只需登入SHOPPING+網站，即可以搶購過萬張餐飲電子現金券，無論是閨密聚會、情侶甜蜜約會、家庭開心歡聚或上班族，都可以超值價錢一嘗心水美食。

多間人氣食府進駐Carnival及APITA Eatery。（商場提供）

商場同時推出連環饗樂賞，凡於指定餐飲商戶內，以電子貨幣消費滿指定金額，並下載TAIKOO+流動應用程式及登記成為LIVE+會員，即可換領高達$150電子餐飲禮券。逢周一至周日以電子貨幣消費滿$500或以上，即可獲贈$50指定消費電子餐飲禮券；消費滿$100即可使用一張、滿$200可使用兩張，如此類推。

每連周六、日更有加碼額外限定獎賞，以電子貨幣消費滿$1,000或以上，可獲增$50指定消費電子餐飲禮券及$100晚市堂食電子餐飲禮券。凡惠顧晚市堂食並於6pm或之後結帳，即可使用此禮券，吃得多，賞得愈多。

網站︰shoppingplus.swireproperties.com

記者︰黃依情

相關文章

【著數優惠】一田 X JETRO 大阪食品祭開鑼　6大展場嘗大阪人氣土產+贏逼真食物模型
17:36 2023/03/06
【著數優惠】一田 X JETRO 大阪食品祭開鑼　6大展場嘗大阪人氣土產+贏逼真食物模型
【主題公園】迪士尼夥香港芭蕾舞團推Duffy表演　預訂尊享卡享額外優惠
17:00 2023/03/09
【主題公園】迪士尼夥香港芭蕾舞團推Duffy表演　預訂尊享卡享額外優惠

你可能感興趣

【著數優惠】一田 X JETRO 大阪食品祭開鑼　6大展場嘗大阪人氣土產+贏逼真食物模型
17:36 2023/03/06
【著數優惠】一田 X JETRO 大阪食品祭開鑼　6大展場嘗大阪人氣土產+贏逼真食物模型
【主題公園】迪士尼夥香港芭蕾舞團推Duffy表演　預訂尊享卡享額外優惠
17:00 2023/03/09
【主題公園】迪士尼夥香港芭蕾舞團推Duffy表演　預訂尊享卡享額外優惠
著數優惠 太古城中心 Cityplaza 太古城 商場活動 餐飲 美食 餐廳情報

最高瀏覽

【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
18:55 2023/03/13
【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
17:05 2023/03/13
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
10:46 2023/03/13
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳