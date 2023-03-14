【商場優惠】太古城中心3月推出激安饗樂祭　瘋搶過萬張6折餐飲現金券+4折甜點券

▲ 太古城中心推出激安饗樂祭，可搶購逾30間餐飲商戶6折餐飲現金券及4折甜點券。（商場提供）

今個春天，太古城中心由即日起至3月31日期間，推出一連串精彩限定優惠，包括激安饗樂祭 ，搶購超過30間人氣餐飲商戶的6折餐飲現金券及4折甜點券，參與商戶包括全新進駐的鮨孝 Sushi Taka、Baan Phadthai、港人熱捧食店幸福鳥、温野菜、春水堂及Greyhound Café等。顧客只需登入SHOPPING+網站，即可以搶購過萬張餐飲電子現金券，無論是閨密聚會、情侶甜蜜約會、家庭開心歡聚或上班族，都可以超值價錢一嘗心水美食。

▲ 多間人氣食府進駐Carnival及APITA Eatery。（商場提供）

商場同時推出連環饗樂賞，凡於指定餐飲商戶內，以電子貨幣消費滿指定金額，並下載TAIKOO+流動應用程式及登記成為LIVE+會員，即可換領高達$150電子餐飲禮券。逢周一至周日以電子貨幣消費滿$500或以上，即可獲贈$50指定消費電子餐飲禮券；消費滿$100即可使用一張、滿$200可使用兩張，如此類推。

每連周六、日更有加碼額外限定獎賞，以電子貨幣消費滿$1,000或以上，可獲增$50指定消費電子餐飲禮券及$100晚市堂食電子餐飲禮券。凡惠顧晚市堂食並於6pm或之後結帳，即可使用此禮券，吃得多，賞得愈多。

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記者︰黃依情