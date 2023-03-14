【我要瞓鬥】J2推出新節目鬥唔瞓60小時　獎金獎品總值超過10萬元

▲ 《我要瞓鬥》宣傳片

J2昨晚（3月13日）推出新製作真人騷節目《我要瞓鬥》的招募廣告。此以「捱眼瞓」為主題的電視真人騷，參賽者必須以兩人為一組，並肩捱過製作組安排的各種刁鑽又抵死的「催」眠任務及考驗；成功捱過60小時抵達「終點」的「瞓鬥者們」，將可挑戰贏取至少港幣十萬元的獎金獎品。

為提高參賽者戰意，大會不定時安排「驚喜環節」及「特別嘉賓」為參賽者打氣。至於主持人選，暫定為曾比特（Mike）、陳葦璇及陸浩明，大會更表示不排除隨時加碼，未到最後一刻都隨時有變數。

▲ 黃建東則飾演催眠周公。

廖慧儀力抗催眠

相關宣傳短片亦推出，除有3位J2ers伍韻婷（Juliana）、廖慧儀（Jessica）及林俊其分別飾演「純白眠羊」及「瞓鬥CP」外，向來愛扮鬼扮馬的黃建東則飾演「催眠周公」。

劇情講述「瞓鬥CP」Jessica及林俊其扭盡六壬逃離周公「催眠」魔爪，由於時間關係，周公東東出絕招「羊羊催眠術」與「瞓鬥CP」決一勝負。

▲ 伍韻婷飾演的「眠羊」。

伍韻婷引林俊其瞓覺

由於「眠羊」Juliana電力驚人，更大晒冧仔3招：電眼、送心心兼肉嘴，令到林俊其險些舉白旗投降進入甜蜜夢鄉，就在千鈞一髮之際Jessica「回魂巴掌」送到將林俊其帶回「瞓鬥」現場，整條宣傳片不但噱頭十足，更相當搞笑兼熱鬧。

另外，大會主持之一的Mike，原來是首度為電視節目擔任主持，對於可以親眼睹香港人各出奇招捱眼瞓，及與現場參賽者互動，Mike大表期待。

▲ Jessica見到「勁敵」當前，力勸林俊其不要受引誘。

Mike用3大奇招抗眼瞓

他揚言愛瞓覺的Mike，笑指隨著年紀漸長已甚少「捱夜唔瞓」，並大方分享抗眼瞓3大奇招：「平時眼瞓會食香口膠，或者周圍行嚟行去同大聲地唱歌提神。我覺得眼瞓好多時係因為坐喺度唔郁，坐吓坐吓就會好悶。所以你見我成日走嚟走去係因為我成日都好眼瞓。」

談到年青時的捱夜歲月，Mike笑言很多時候是因為去了唱卡拉ok，並笑言通宵翌日感覺奇妙：「我覺得最正係我試過唱完通宵K再繼續去做嘢，感覺做所有嘢都好似更亢奮咁，當然再過多一日就冧咗係咁瞓。」並謂人生最難忘一次失眠，是因為在傍晚6點時喝了咖啡提神。

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