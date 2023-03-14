【復活節2023】酒店復活節自助餐　網上預訂有折+節日表演【內附連結】

▲ 復活節期間，各間酒店供應節日自助餐，8度海逸酒店更推出復活節餐飲優惠，在網上預訂自助晚餐可享85折優惠。(酒店提供)

復活節假期即將來臨，酒店推出多款復活節自助餐，供應多款適合全家大細的復活節特色佳餚，不論是美食愛好者還是小朋友，均可一同歡度這個春日假期。

1. 8度海逸酒店

今年復活節，8度海逸酒店8度餐廳以海鮮做復活節自助餐主題，酒店大廚搜羅多款矜貴及時令鮮味食材，款式琳瑯滿目，讓食客們盡情投入鮮味之旅。

美食包括每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔，入口盡是鮮味。再加上肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口、鮮甜的海蝦及海螺等冰鎮海鮮同樣無限任食，滿足度爆分。

刺身區會無限提供即點即切的新鮮刺身，包括三文魚、鯛魚、甜蝦及壽司等，更屬必吃之選。

在開始品嘗熱葷前，食客可選擇多款醒神開胃的冷盤和沙律，當中有青檸青酒浸大蜆、麻辣魷魚洋蔥沙律、香草海鮮沙律及鹵水糖心蛋等，定能為食客帶來耳目一新的感覺。

自助餐更設有現場即製專櫃，包括海鮮迷絕對不容錯過醬燒鮑魚，新鮮的鮑魚肉質柔嫩，加上秘製醬汁連殼慢燒，口感鮮嫩爽甜。另一誠意推介是每日鮮製的花膠螺頭燉雞湯，味道清潤可口，暖意直入腹中。精選熱葷亦包羅萬有，主打包括鮮嫩香脆的天婦羅帶子、肉汁豐腴的燒肉眼扒及意式香草烤春雞伴黑松露汁、魚油豐富的香煎三文魚配香檳汁、香濃惹味的燒羊扒及白酒煮藍青口、風味十足的川辣炒雞球及古法香橙骨等。

復活節當然不能錯過花樣繁多的甜品專區，各款復活節主題甜品一一為你送上，造型吸睛又可愛。另外亦推介綠茶朱古力心太軟及酒店招牌甜品芒果拿破崙，自助晚餐更設無限量供應細膩幼滑的Häagen-Dazs/Mövenpick雪糕，款款美味甜點隨即矚目登場！

而為慶祝復活節，食客可於自助午餐及自助晚餐指定時段，免費參加不同的復活節節慶活動，包括：小丑氣球、賓尼兔曲奇工作坊、趣味臉繪及復活蛋彩繪，讓大人及小朋友們都投入歡樂的節日氣氛。

8度餐廳推出復活節繽FUN餐飲優惠，自助午餐於酒店eShop預訂可享7折優惠、自助晚餐於預訂可享85折優惠，相當超值。

▲ 為配合復活節，廚師製作多款應節甜品。(酒店提供)

info

電話： 2126 1960

供應期：4月7日至10日

價錢：午市成人$448、長者$408、小童$368

晚市 成人$638、長者$568、小童$498

2. The Market



唯港薈The Market餐廳以琳瑯國際美食及精緻復活節主題菜式歡度節日。廚師於復活節期間的自助早午餐時段，特意炮製各款注滿節日色彩的美饌，包括雞蛋沙律、韓式蛋卷、蘇格蘭蛋、燒火腿伴復活節烤蛋餅、泰式蛋咖喱海鮮等。

豐盛的自助餐亦備有香煎加勒比海野生龍蝦尾配意式蕃茄和魚子醬蟹肉多士、新鮮優質的松葉蟹腳、大蝦、蜆、青口、小龍蝦等冰鎮海鮮、滋補燉湯、刺身壽司、精選冷盤、惹味烤肉、正宗印度、泰國及馬來西亞美食。

不容錯過佈置得美輪美奐的甜品閣，精選主題甜品有復活蛋芒果奶凍、有機紅蘿蔔蛋糕、十字包、復活節杯子蛋糕及馬卡龍等。

還有餐廳招牌的榴槤甜品，包括新推出的榴槤糯米飯配貓山王果肉、榴槤咖央菠蘿包、榴槤杏仁酥等，亦會與GODIVA軟雪糕、Mövenpick雪糕等一同供應。

The Market享用美食的同時不要錯過於4月7至10日期間下午1時半至2時半的扭氣球表演，歡度佳節。

▲ The Market有供應松葉蟹腳(酒店提供)

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電話：3400 1308

日期：4月7日起至4月10日

價錢：早午餐 成人$738、小童$498。晚市 成人$958、小童$678

3. 麗晶酒店

香港麗晶酒店港畔餐廳會推出復活節主題自助餐，提供豐富的亞洲及西式佳餚。色香味俱全的自助午餐與晚餐像帶食客走訪各地市集，感受地道風味與朝氣，讓你流連忘返。

港畔餐廳坐擁維港的壯麗景色，同時亦可欣賞廚師在開放式廚房大顯身手。食客可先到日本美食專區，品嘗新鮮製作的刺身和壽司，再到復活節彩蛋專區，細味即點即製的特製奄列或亞洲風味雞蛋料理，最後記得前往甜點專區，肆意享用即製法式煎餅、甘筍蛋糕等復活節主題甜品，以及種類繁多的自家製雪糕及配料。

▲ 今年重開的麗晶酒店港畔餐廳有供應復活節自助餐，食物更相當豐富。(酒店提供)

info

電話：2313 2313

日期：4月7至10日

價錢：午市成人$688、小童$348。晚市成人$998、小童$478

記者：招美寶