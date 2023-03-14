【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆

▲ 人夫上門捉姦在床，發現老婆連派兩頂帽綠帽玩3P，當然嬲到震啦！

女人出軌，老婆派帽，年中發生不少！最近內地社交平台瘋傳一段捉姦影片，有丈夫帶同多名朋友到一間賓館捉姦，破門而入後驚見穿著性感的老婆，與2名僅穿內褲的男子在調情，丈夫見到自己被派帽嗎，一怒之下先與2名男子爆發爭執，繼而怒摑老婆洩憤。

最新影片推介：

該段影片近日在內地網絡瘋傳，有網民從影片口音上推測，事發地點可能是四川成都。影片可見這名丈夫得知老婆紅杏出牆，立即帶同多名「兄弟」到老婆所到的會館房間捉姦在床，怒氣沖沖的丈夫在房間外大力踢門，破門而入後目睹身穿性感裝束的老婆，與2名僅穿內褲的男子在房間，相信3人進行「多人運動」大玩3P。

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被連派兩頂綠帽的人夫，首先在房內大肆咆哮，先後與2名「姦夫」發生激烈衝突，而同行友人擔心人夫情緒過激釀成意外，一度喊着「兄弟、兄弟」，並試圖勸阻雙方，場面非常混亂，人夫更當眾掌摑老婆，惟影片沒有顯示事情的結局，三方人士的下場亦無從知曉。

影片曝光後，大批網民同情人夫戴綠帽，「綠光都罩到腳底了，哪能忍受」、「不只一頂，最少兩頂，當然會崩潰」，有網民認為不應使用暴力，離婚就好，不要衝動，打重手了，後果還是自負。

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責任編輯:王明芳