【備戰DSE】英文科飛躍進步100名全級第一　DSE考生分享寫作應試貼士

▲ 有學生英文科飛躍進步100名成全級第一。

Dicky由低谷不合格，英文卷只有40分到英文全級第一。小學時期的Dicky對英語完全沒興趣，每次考試都不合格，每次上英文堂都會睡著，家裡又沒有人可以教導他。他直到小二才能分辨ABC，而且完全不重視英文這一科，甚至覺得沒有學習英文的必要性，所以他一直荒廢英文。

他到小五小六呈分試時間，才知道原來自己選擇的心儀中學全部都很重視英文這一科，不少熱門中學更要求英文考試成績要有8成（即100滿分中，取得80分），才增加錄取的機會。「那時候的我發奮圖強也沒用，因為已經太遲了，怎麼溫習都是徒勞無功。」Dicky感慨道。

升上中學後，Dicky大多科目都得心應手，惟獨英文殺他一個措手不及。他連最基本的Grammar、Vocab都不太熟悉，所以英文成績一直保持中下游，甚至有數度只有個位數的分數。

Dicky到現在還記得Spencer Sir曾經對他說過的一句話：「你可以不要相信自己，但你不可以不相信我，我一定可以幫助到你」Dicky被這句話深深打動，他現在每天都會用2至3小時溫習英文，每天做Vocab Challenge和Proofreading exercise，每周定時做Listening exercises，每個月交一篇作文給我。

今天，Dicky想藉此機會和大家分享3個他認為英文進步的3大貼士，希望免費幫到有心進步的家長及學生。

1. 跟進學習進度

我經常說要考好DSE，單單學習考試技巧是不行的，心態和學習方向都很重要。Dicky表示我除了會在課堂上教導考試技巧，也會分享很多人生哲理，更重要的是，「會主動關心學生，了解每位學生的近況及英文的學習進度和遇到的困難。」除了課堂上會主動關心學生外，我於課後也會定時關心學生的學習狀況。

就在不久前，我派發了英文溫習手冊給他的學生，好讓他的學生在課餘時間不那麼迷惘，可以跟著溫習手冊中的指南去備戰DSE。此外，我亦開設了5:00am起身溫習小組，每天有10多位同學一齊早起身溫習，以督促同學溫習。每次同學準時5:00am報到時，我都會回覆他們的訊息，可以說是在DSE路上，我與學生一直都是齊上齊落，並肩作戰的！

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2. 不斷改進增強動力

我知道不是每一位同學都願意或有時間去定時寫一篇完整的文章，所以我為同學度身訂造了Vocab challenge booklet，並設立獎勵機制，鼓勵同學即使不寫作文，都要定時溫習英文，因為我經常強調學習後輸出的重要性。「看著自己的寫作由全篇文都是錯到變成‘keep it up!’真的令我信心大增，並且更有動力去繼續交作文了！」Dicky說。

我的課堂能吸引到Dicky，其中一點就是會無限改文，而且評語十分詳盡。如果想得到更貼身的跟進，也可以在WhatsApp或課後與我深入討論，得到更清晰的改進空間及方向。

3. 寫作過三關提升文章質素

Dicky在上了我的課堂後，Paper 2作文有了最明顯的進步，分數提高了6分之多，即是1倍。他之所以會有此飛躍進步，是因為學了我教的寫作過三關。「當其他同學埋頭苦幹寫引言之際，我已經將整篇文章的架構，要用的萬用句式和詞彙都準備好了。」Dicky自信的說。

所謂的寫作過三關，是我為學生想出來的獨家寫作技巧。第一部分是每一段會寫的主題句（以noun phrase寫下），第二部分則是會用到的框架、例子或解釋，而最後一部分是寫作一定會用到的萬用句式和詞彙。只要將過三關寫好，寫作時就絕對不會迷失方向，雖然落筆時間會比其他同學慢一點點，但寫出來的文章絕對有更高質素及有條理。

以考好DSE為目標

Dicky十分懊悔當初小學時沒有努力溫習英文，令自己與心儀中學無緣。如今高中要準備DSE入大學，Dicky不希望自己再次犯下同樣的錯誤。「我很想好好利用我剩下的時間，提升自己的英文水平，我想跟所有人說，我絕對會考好英文！」

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