  • 20°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 16:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【播錯國歌】冰協領隊發聲明反擊港協暨奧委會　稱主辦方未有理會核對要求

社會 15:19 2023/03/14

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

中國駐波黑大使季平（後排右六）曾在3月2日探望香港冰球代表隊，旁為港隊領隊關婉儀。(外交部網頁)

早前在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽播錯國歌，港協暨奧委會事後質疑香港冰球協會沒按指引，索取工具包、領隊亦沒有與主辦單位再次核對國歌。港隊領隊關婉儀回應事件，指當日有按指引向大會提出要求核對國歌，但大會未有提供協助，又解釋有提供正確國歌的連結予主辦單位，但因連結的版面問題，對方無法下載正確的國歌。

關婉儀昨日發表聲明指，港隊2月25晚上9時40分到達薩拉熱窩比賽場地，她曾到比賽場地檢視及確認懸掛的是香港特區區旗，拍照存檔，又口頭詢問波斯尼亞冰球協會的職員，要求核實是否收妥由香港冰球協會早前透過電郵提交的國歌，及要求核實檔案歌曲是否正確的中國國歌，當時職員回應「OKAY」，聲明指該職員確認領隊當天有提出有關要求，惟大會未有提供協助。

對於港協暨奧委會質疑冰協未有按指引領取國歌工具包，聲明引用指引內文，提及「體育總會『可』在每次參與國際體育賽事前... 『鼓勵』體育總會使用由其提供的工具包... 體育總會『亦可』於中華人民共和國中央人民政府網站下載國歌使用」，而冰協選擇使用港協暨奧委會提供的連結供大會下載歌曲，惟大會表示無法下載，亦未有與冰協職員聯絡，反而自行從互聯網下載歌曲，以致出錯。

聲明又批評港協暨奧委會提供的連結使用不便，點擊後會進入政制及內地事務局之網頁，網頁是中文版，選擇英文版後便會跳到其他頁面，並非連到國歌曲譜、音頻、視頻下載，「故即使香港冰球協會已按指引將連結發予對方，對方仍無法下載正確的國歌。」

聲明續稱，領隊在出錯後已與波斯尼亞冰球協會進行會面及投訴，要求他們作出解釋，波斯尼亞冰球協會人員再次表示是透過維基百科以「Hong Kong Anthem」進行搜尋及下載錯誤歌曲，就事件道歉。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

運動員 奧委會 體育賽事 政制及內地事務局 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
18:55 2023/03/13
【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
17:05 2023/03/13
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
10:46 2023/03/13
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳