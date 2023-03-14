【播錯國歌】冰協領隊發聲明反擊港協暨奧委會　稱主辦方未有理會核對要求

▲ 中國駐波黑大使季平（後排右六）曾在3月2日探望香港冰球代表隊，旁為港隊領隊關婉儀。(外交部網頁)

早前在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽播錯國歌，港協暨奧委會事後質疑香港冰球協會沒按指引，索取工具包、領隊亦沒有與主辦單位再次核對國歌。港隊領隊關婉儀回應事件，指當日有按指引向大會提出要求核對國歌，但大會未有提供協助，又解釋有提供正確國歌的連結予主辦單位，但因連結的版面問題，對方無法下載正確的國歌。

關婉儀昨日發表聲明指，港隊2月25晚上9時40分到達薩拉熱窩比賽場地，她曾到比賽場地檢視及確認懸掛的是香港特區區旗，拍照存檔，又口頭詢問波斯尼亞冰球協會的職員，要求核實是否收妥由香港冰球協會早前透過電郵提交的國歌，及要求核實檔案歌曲是否正確的中國國歌，當時職員回應「OKAY」，聲明指該職員確認領隊當天有提出有關要求，惟大會未有提供協助。

對於港協暨奧委會質疑冰協未有按指引領取國歌工具包，聲明引用指引內文，提及「體育總會『可』在每次參與國際體育賽事前... 『鼓勵』體育總會使用由其提供的工具包... 體育總會『亦可』於中華人民共和國中央人民政府網站下載國歌使用」，而冰協選擇使用港協暨奧委會提供的連結供大會下載歌曲，惟大會表示無法下載，亦未有與冰協職員聯絡，反而自行從互聯網下載歌曲，以致出錯。

聲明又批評港協暨奧委會提供的連結使用不便，點擊後會進入政制及內地事務局之網頁，網頁是中文版，選擇英文版後便會跳到其他頁面，並非連到國歌曲譜、音頻、視頻下載，「故即使香港冰球協會已按指引將連結發予對方，對方仍無法下載正確的國歌。」

聲明續稱，領隊在出錯後已與波斯尼亞冰球協會進行會面及投訴，要求他們作出解釋，波斯尼亞冰球協會人員再次表示是透過維基百科以「Hong Kong Anthem」進行搜尋及下載錯誤歌曲，就事件道歉。

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責任編輯：蘇文軒