THEi高科院培育亞洲職業專才 與業界緊密協作 推動企業及社會發展

隨着社會及經濟發展，職專專上教育培育的「職業專才」能協助業界應對新時代需求，並成為傳統學術路徑之外另一重要的教育模式。THEi 高科院多年來與業界保持緊密合作，為學生提供職場實習機會，培育切合行業發展的職業專才；更利用香港背靠內地及面向一帶一路等經濟區域的優勢，讓具備專業技能的學生發展空間無限，將香港職業專才教育推動至走向亞洲，乃至全球。

工程界知名學者劉建德教授於去年底接任THEi高科院校長一職；劉教授於材料科學和工程，以及產品設計和開發領域研究成就卓越，曾任澳洲斯威本科技大學副校長（科研發展及成果），擁有與多國業界合作的經驗，在促進院校應用科研方面卓有成就，配合THEi高科院穩固的職業專才教育基礎，可望進一步開拓THEi高科院與業界的協作，推展更多應用科研項目，並以研究成果回饋社會及行業。



推動跨界別交流合作 開拓師生視野



創新科技發展一日千里，加快全球經濟轉型。社會對擁有創新技術的人才思賢若渴，THEi高科院的教學亦着重啟發學生思維。劉教授說：「持續發展必須要有新知識及新想法帶動，所以我十分鼓勵師生認識不同國家教學模式及科研發展，爭取機會出外走走，多參與不同類型的交流活動，將體驗融合於教學及業界合作項目上。」因此，THEi高科院積極推動與內地及其他國家及地區的合作，例如中藥藥劑學最近與泰國院校在學術及科研合作上展開交流、飛機工程學亦正與內地院校探索課程合作，讓THEi高科院師生能夠與世界接軌、與時俱進。



著力推展應用研究 創新成果回饋社會



政府於去年公布《香港創新科技發展藍圖》，對接國家「十四五」規劃，將香港發展成為國際創科中心。THEi高科院過去多年一直努力將教研成果應用於社會，劉教授亦會全力將THEi高科院發展成能夠為企業提供一站式技術解決方案的院校，擔當顧問協助業界應對不同挑戰；例如新成立的豐嘗水耕研究中心，正是通過與業界合作並進行各項水耕種植研究，試行種植無污染而高品質的食用農作

物，以及較珍貴的香料等，藉研究成果提升植物類食品的質素和產量。

劉教授又指：「構思與業界合作的項目時，我們首要是希望有關合作項目能令學生與社會共同受惠；例如最近我們與業界合作推出『5G水耕中藥培植園區』項目，應用5G技術實時監察中草藥生長情況，並收集及分析數據，協助改善種植方法，提升藥效。另一方面，教學團隊在參與應用研究的過程中，既能認識中醫藥的悠久歷史，又能向社會各界展現中藥現代化，協助推廣中醫藥業及技術發展。」

▲ THEi 高科院校長劉建德教授指出，學院引入多項先進設施，包括展覽館內長達二十米的大型觸控電視牆，讓學生以互動遊戲方式學習，全面提升學生的學習效能。

發揮學生興趣專長 成就職業專才



THEi高科院除與近100間本港、海外及內地的機構合作，為學生提供實習機會外；各項課程的Final Year Project（年終報告）也與企業合作，讓學生可接觸真實的企業案例。劉教授強調：「大部分學生只要認清自己的專長及興趣，找到機會，便能有出色表現。因此，THEi高科院著重為學生建立多元平台，幫助他們發揮所長，不少曾與我們合作的企業都很滿意學生的表現，更提出延長實習時間，或聘用即將畢業的實習生。」

THEi高科院課程聚焦於應用科技（Applied Science and Technology），著重實踐技能，以有效回應業界對具專業及新技能人才的需求；劉教授表示，未來會推出更多短期課程，涵蓋不同範疇，協助學生及在職人士提升及掌握新技能，應對業界的發展需求。

THEi 高科院與業界緊密合作 培育年輕一代成行業專才

▲ 陳灝而（左）及嚴志明教授（右）喜見THEi 高科院的畢業生具備最新的實用技能，盡應業界所需。

身為資深美學造型師， 曾任「聲夢傳奇」形象總監的陳灝而（Janae）一向喜歡發掘具潛質的時裝設計新一代，因而與THEi 高科院合作不同項目。她認為該院校學生屬「實踐型」，故能與現實運作接軌。

「THEi高科院畢業生的舞台設計服飾會考慮表演者的實際需要，而非只是一件藝術品，單單講求美觀或新穎；該院校的老師亦會根據每位學生的特質，因材施教，這種對學生的關懷，是令他們茁壯成長的一大優勢。」Janae續指，學生要掌握最新潮流及設計觸覺，實踐是最佳的學習方式。因此，她會安排學生出席品牌會議、跟隨設計師學習及參與設計工作，亦會加入形體學、身型比例學等新元素。畢業生除了在時裝設計界發展以外，亦可選擇投身造型師，甚或創業，提供訂製禮服等服務，增加發展機會。

同樣與THEi高科院合作無間的嚴志明教授，曾任職業訓練局（VTC）前副主席，亦是註冊建築師、家具設計師及香港設計中心董事會主席。熟悉行業趨勢的嚴教授指，數碼化年代瞬息萬變，加上電子商貿急速發展， 院校和業界需作定期交流才可確保學生掌握市場所需技能，真正做到「work ready」。

嚴教授認為，THEi高科院靈活進出的學習模式，能鼓勵具行業經驗的學生重返校園進修增值，有效為巿場培育人才。「新世代專才要掌握創新科技，具備創新思維和好奇心、懂得解難，以至良好的學習態度皆十分重要。」他讚揚THEi高科院學生勇於追求知識，珍惜實習機會，以致能協助社會及業界邁步向前。

THEi高科院設立多元設施及研究中心 促進教研成效

THEi高科院引入多項先進設施，並與業界合作建立不同研究中心，全面提升學生的學習效能，也為教學團隊提供應用研究的場地，貢獻業界及社會。

高科院—豐嘗水耕研究中心

與業界共同創立研究中心，通過水耕種植栽培法的研究，冀提升植物性食品的食用安全和供應質量。

人體表現實驗室

THEi高科院為運動及康樂管理課程度身訂造的實驗室，結合創新科技，幫助學生提升運動表現，並掌握運動創傷復康等專業知識。

針織品設計教室

教室引入時裝及紡織業界常用的創新電子編織機器（俗稱STOLL機），可快速高效編織複雜圖案，供THEi高科院時裝設計學系的學生應用。

（特約）