【澳門兇殺案】被捕港男稱嫖妓時被侮辱動殺機　司警認為其非一時衝動

▲ （資料圖片）

澳門中區一賓館發生兇殺案，一名澳門女子前日（12日）被發現倒斃客房內，一名45歲香港男子被捕。澳門司警今日（14）開記者會交代。

司警表示，死者是一名45歲澳門女子，其2月中起租用該賓館房間提供按摩及賣淫服務；被捕的何姓男子則報稱物業，其去年3月已入境澳門，一直流連公園及荒廢商場露宿過夜，翻查閉路電視後顯示，男子上周5晚上9時進入該房間，逗留約30分鐘後離開，其被捕後承認作案，並聲稱嫖妓時被死者出言侮辱及激怒，而隨手拿起硬物對其頭部不斷襲擊，故意將其殺死，但否認有預謀。

最新影片推介

司警稱，綜合法醫意見，死者伏屍洗手間沐浴區內，左邊頭骨有15厘米開放性傷口，頭骨嚴重碎裂，相信由硬物多次襲擊導致腦內損傷死亡，沐浴區內的牆壁亦有多處血濺痕跡，相信是第一兇案現場。不過，警方仍未找到作案工具，房間亦有清理痕跡，相信有人殺人後清理過現場。

司警透露，疑犯離開時亦取走死者的行李箱及手機，行李箱在未拉好的情況下，可以看到當中有疑似枕頭的物品；疑犯其後亦在澳門多區徘徊，先後9次進入不同大廈，希望將證據暱藏及規避調查。

司警指，涉案枕頭已在三盞燈一大廈的雜物堆裡尋回，但死者的手機等仍不知所踪，警方調查後亦對疑犯一時衝動的說法存疑，會繼續追查其作案動機，而疑凶精神報告正常，無案底，將控告其加重殺人罪及盜竊罪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰