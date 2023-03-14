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【開心速遞】「賈名媛」邱芷微化身打女騷身手　拍攝前接受男友特訓：突破自己

娛樂 15:30 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》內飾演賈名媛的邱芷微（Chelffy）日前在劇中與飾演Lisa的姜麗文（Lesley）為愛決戰擂台，演出獲網民讚精彩，並大讚兩人有潛質做打女，其中更有網民表示最期待劇情將來加插大小姐與賈名媛上擂台對打場面。

談到今次首次拍動作場面的趣事，Chelffy表示首先特別要多謝網民支持：「因為之前同姜麗文未有正式針鋒相對的劇情時，我們曾在Facebook上載一張合照，結果吸引接近千名網民點讚及留言，表示最想睇我們真正開火。」

賈名媛與Lisa上擂台決戰。

想不到賈名媛變「打女」

結果想不到編劇真的寫她們兩個上擂台對打，Chelffy稱：「真係俾網民夢想成真！因此都要多謝TVB有留意民意，並給予我寶貴的機會接受新挑戰。不過真係估唔到觀眾會鍾意睇女人打交。」

Chelffy笑言，沒想過演高貴貪靚的賈名媛都可變「打女」，表示：「當被通知需要上擂台拍打戲時，真係感到意外又興奮。」

她更透露拍攝前緊張到失眠：「始終都係第一次接觸動作戲，我當然擔心拍攝時會唔識用力打親對方，加上之前關節病問題唔可以做劇烈運動而放下了打拳運動兩年，但幸好這半年開始病情穩定可以應付。」

戲中鬥過你死我活，現實邱芷微與姜麗文相處融洽。

拍攝前做足準備

做事十分認真的Chelffy，在拍攝前特別找本身是功夫教練的男友陳志忠（Wilson）訓練她：「基本對打及反應練習等，希望拍時自己唔好一嚿飯咁唔知做乜或者俾人打親。另外，要多謝現場專業動作指導教導，令到整個動作拍攝非常順利。」

Chelffy亦透露，男友Wilson今次亦有在劇中客串，是兩人首次同框演出。

邱芷微本身也有學打泰拳。

不抗拒拍動作戲

問後會否轉型做打女，Chelffy表示對動作戲一直沒抗拒：「作為演員，都希望可以突破自己唔同嘅可能性，帶給觀眾不同的新鮮感。」

她更表示：「平時與男朋友閒時亦會研究武打功夫、看動作片及睇拳賽；加上我們的戲劇學校教授功夫戲劇為主，所以我唔會抗拒武打戲份，如果角色及劇情需要我都一定會嘗試去演。」

原來Chelffy以前也曾學過打拳：「都係貪玩，學咗先無壞的心態，但今次拍攝竟然可以攞返出嚟用，加上亦好開心見到網民讚賞在踢腳方面有功架，令我之後會更加有信心繼續鍛鍊，期望下次演出再有進步。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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