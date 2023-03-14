【肺癌】長期用1種物品損肺功能　研究：如每日食20支煙

▲ 研究揭長期用1種物品損肺功能，如每日食20支煙。

肺癌是本港頭號癌症殺手，年殺近4000人。台灣有胸腔內科醫生就分享病例，指有一名男子因母親肺癌離世，擔心自己也會患癌而就診，結果證實果然患上第一期肺癌。之後男子的弟弟出現輕微咳嗽，男子再著弟弟求診。不幸的是，弟弟已確診4期肺癌。

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台灣胸腔內科醫生蘇一峰日前在Facebook分享，一名男子因媽媽肺癌過世，擔心自己也會得到肺癌，進行檢查後果然發現患癌，幸好是病發初期，開刀馬上便處理了。而男子的弟弟有輕微咳嗽徵象一個月，在哥哥介紹下，弟弟也前來檢查。

但不幸的是，弟弟右肺長了腫瘤，經電腦斷層掃瞄可見，已布滿白色點點，確診為4期肺癌，而弟弟本身不煙不酒，因只有輕微咳嗽徵象，故此也難以置信。

台灣一項研究曾指出，當地有60%肺癌患者沒吸煙習慣；女性患者中，更有高達80%是沒吸煙習慣的。劉博仁表示，台灣中央研究院曾進行一項廣泛研究，發現台灣女性體內有種稱為「APOBEC」的基因是較易變異的。

據《健康2.0》報道，蘇一峰提醒，想減低肺癌的風險，應遠離空氣污染環境、廚房油煙，以及避免吸煙。他又指，要留意工作環境和家居中的電器，例如列印機，可能散發出碳微粒，家中很多「加熱源」的電器，如氣炸鍋、焗爐等，會散發PM2.5懸浮粒子。

另外，《美國呼吸暨重症照護醫學期刊》一項研究指出，在家中使用化學清潔劑打掃，肺功能受損程度相當於每日食20支煙。

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責任編輯：羅嘉欣