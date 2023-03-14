【長者安居樂】房協開放示範單位　即睇242萬樓王幾富貴【多圖】

▲ 房協「長者安居樂」全新項目豐頤居805室。（曾耀輝攝）

房協「長者屋」新項目豐頤居最快7月入伙，輪候冊申請者和公眾人士，分別可於3月17日和3月25日起預約參觀示範單位。房協今日（14日）開放8樓4個單位供傳媒參觀。

豐頤居共有168伙375呎至403呎的一房單位，以及144伙235呎至256呎的開放式單位。房協今日開放2個一房單位和2個開放式單位參觀。

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所有單位均附有除雪櫃、洗衣機外的基本家電，如冷氣和電池爐等。根據入住戶型不同，住戶可獲1.3萬至1.5萬元電器禮券，自行選購合適雪櫃和洗衣機。

8樓01室

單位大小：237平方呎

戶型：開放式單位

年齡 租住權費（終生租住） 60至64歲 152.8萬 65至69歲 137.5萬 70至74歲 129.8萬 75歲以上 122.2萬

單位開則四四方方，入屋即見開放式廚房和客廳，左則是廁所。採光靠向東南的客廳大窗，與佛光街天橋距離近，但7樓至32樓均設滅音窗，參觀時未聞行車嘈音。

該參觀單位未有配套傢俱，但已可見不少長者友善設計，如電池爐頭下留有空位，方便輪椅人士下廚。

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8樓12室

單位大小：242平方呎

戶型：開放式單位

年齡 租住權費（終生租住） 60至64歲 156萬 65至69歲 140.4萬 70至74歲 132.6萬 75歲以上 124.8萬

同屬開放式單位，大小、開則和座向與801室相若，但設計上略有不同，如電池爐頭下是抽屜，輪椅人士較難使用。示範單位附有傢俱，即使已放置梳化和床，亦有流暢動線和充足的活動空間。

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8樓05室

單位大小：403平方呎

戶型：一房單位

年齡 租住權費（終生租住） 60至64歲 242.2萬 65至69歲 217.9萬 70至74歲 205.8萬 75歲以上 193.7萬

項目最大的單位，客廳、浴室、廚房和睡房均有窗戶採光，其中客廳和睡房大窗向北，望土瓜灣樓景。浴室和廚房窗戶向南。

開則方面，入門即見大客廳，轉左可到走廊位置，由右到左連接睡房、廚房和浴室。

睡房大小與客廳相若，放入雙人床和衣櫃後仍有鬆動空間。廁所多個位置都已安設扶手無論如廁還是淋浴均有銀齡友善設計。

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8樓08室

單位大小：383平方呎

戶型：一房單位

年齡 租住權費（終生租住） 60至64歲 222.2萬 65至69歲 199.9萬 70至74歲 188.8萬 75歲以上 177.7萬

較細的一房單位，開門正對客廳和睡房。睡房開門後右側空間較細，難以安放傢俱，部份空間易被浪費。客廳較805室細，如用盡空間易阻擋來往廚廁房間的動線。

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記者：陳梓蔚