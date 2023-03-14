  • 20°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 16:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長者安居樂】房協開放示範單位　即睇242萬樓王幾富貴【多圖】

社會 16:01 2023/03/14

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

房協「長者安居樂」全新項目豐頤居805室。（曾耀輝攝）

房協「長者屋」新項目豐頤居最快7月入伙，輪候冊申請者和公眾人士，分別可於3月17日和3月25日起預約參觀示範單位。房協今日（14日）開放8樓4個單位供傳媒參觀。

豐頤居共有168伙375呎至403呎的一房單位，以及144伙235呎至256呎的開放式單位。房協今日開放2個一房單位和2個開放式單位參觀。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

所有單位均附有除雪櫃、洗衣機外的基本家電，如冷氣和電池爐等。根據入住戶型不同，住戶可獲1.3萬至1.5萬元電器禮券，自行選購合適雪櫃和洗衣機。

8樓01室

  • 單位大小：237平方呎
  • 戶型：開放式單位
  • 年齡 租住權費（終生租住）
    60至64歲 152.8萬
    65至69歲 137.5萬
    70至74歲 129.8萬
    75歲以上 122.2萬

單位開則四四方方，入屋即見開放式廚房和客廳，左則是廁所。採光靠向東南的客廳大窗，與佛光街天橋距離近，但7樓至32樓均設滅音窗，參觀時未聞行車嘈音。

該參觀單位未有配套傢俱，但已可見不少長者友善設計，如電池爐頭下留有空位，方便輪椅人士下廚。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

8樓12室

  • 單位大小：242平方呎
  • 戶型：開放式單位
  • 年齡 租住權費（終生租住）
    60至64歲 156萬
    65至69歲 140.4萬
    70至74歲 132.6萬
    75歲以上 124.8萬

同屬開放式單位，大小、開則和座向與801室相若，但設計上略有不同，如電池爐頭下是抽屜，輪椅人士較難使用。示範單位附有傢俱，即使已放置梳化和床，亦有流暢動線和充足的活動空間。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

8樓05室

  • 單位大小：403平方呎
  • 戶型：一房單位
  • 年齡 租住權費（終生租住）
    60至64歲 242.2萬
    65至69歲 217.9萬
    70至74歲 205.8萬
    75歲以上 193.7萬

項目最大的單位，客廳、浴室、廚房和睡房均有窗戶採光，其中客廳和睡房大窗向北，望土瓜灣樓景。浴室和廚房窗戶向南。

開則方面，入門即見大客廳，轉左可到走廊位置，由右到左連接睡房、廚房和浴室。

睡房大小與客廳相若，放入雙人床和衣櫃後仍有鬆動空間。廁所多個位置都已安設扶手無論如廁還是淋浴均有銀齡友善設計。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

8樓08室

  • 單位大小：383平方呎
  • 戶型：一房單位
  • 年齡 租住權費（終生租住）
    60至64歲 222.2萬
    65至69歲 199.9萬
    70至74歲 188.8萬
    75歲以上 177.7萬

較細的一房單位，開門正對客廳和睡房。睡房開門後右側空間較細，難以安放傢俱，部份空間易被浪費。客廳較805室細，如用盡空間易阻擋來往廚廁房間的動線。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

記者：陳梓蔚

相關文章

【建屋挑戰】房協未來十年須興建3.5萬伙住宅　正研究融資方案應付
16:40 2023/02/14
【建屋挑戰】房協未來十年須興建3.5萬伙住宅　正研究融資方案應付
【長者安居樂】房協豐頤居最快7月入伙　65歲終生租住400呎單位205萬元起
今日 13:11
【長者安居樂】房協豐頤居最快7月入伙　65歲終生租住400呎單位205萬元起
【長者安居樂】房協開放示範單位　即睇242萬樓王幾富貴【多圖】
今日 16:01
【長者安居樂】房協開放示範單位　即睇242萬樓王幾富貴【多圖】

你可能感興趣

【建屋挑戰】房協未來十年須興建3.5萬伙住宅　正研究融資方案應付
16:40 2023/02/14
【建屋挑戰】房協未來十年須興建3.5萬伙住宅　正研究融資方案應付
【長者安居樂】房協豐頤居最快7月入伙　65歲終生租住400呎單位205萬元起
今日 13:11
【長者安居樂】房協豐頤居最快7月入伙　65歲終生租住400呎單位205萬元起
【長者安居樂】房協開放示範單位　即睇242萬樓王幾富貴【多圖】
今日 16:01
【長者安居樂】房協開放示範單位　即睇242萬樓王幾富貴【多圖】
裝修設計 家具 家電 房協 土瓜灣 房協

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
18:55 2023/03/13
【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
17:05 2023/03/13
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
10:46 2023/03/13
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳