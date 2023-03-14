【行賄校長】涉2萬元行賄校長留小一學位　主婦認罪官明言須判阻嚇性刑罰

▲ 涉2萬元行賄校長留小一學位，主婦認罪官明言須判阻嚇性刑罰。（資料圖片）

45歲婦人涉於來港定居1個月後，將裝有2萬元的信封交了軒尼詩道官立小學校長，以讓兒子該校小一學位，校長經商討後要求款項，校方同日向廉署舉報。涉案主婦今（14日）於東區裁判法院承認向公職人員提供利益罪，裁判官明言不會判處社會服務令或緩刑，指被告行為無疑是謀取私利，抺殺其他靠實力考入的學生的機會，被告有預謀犯案，須處阻嚇性刑罰，先索取背景報告，被告還押至3月28日判刑。

女被告李君萍（45歲，家庭主婦），被控於2022年7月18日，無合法權限或合理辯解而向軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長勞佩珊Phoebe提供利益，即提供形式為2萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為勞為被告的兒子取得該校2022年9月的小一學位的誘因或報酬，或由於該勞作出上述行為而向她提供該利益。

最新影片推介

代表律師求情時指，被告於2022年6月到港定居，距離案發時間僅1個多月，對香港法例不熟悉。被告明白對法例無知並非辯解，遂於第一時間認罪，希望法庭判處社會服務令或緩刑。

裁判官明言不會判處社會服務令或緩刑，又指明白家長替子女爭取心儀學位的想法，但大前提是守法，不可從不公平的渠道獲取。裁判官指，被告行為無疑是謀取私利，抺殺其他靠實力考入的學生的機會，被告亦是有預謀犯案，須處阻嚇性刑罰，先替被告索取背景報告，被告須還押至3月28日判刑。

案情指，案情指軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）於2022年6月6日接獲被告兒子的小一入學申請，被告兒子於6月中出席該校入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。

被告其後與校長兩度會面，希望校長給予機會，惟被告知等待面試通知。被告再在7月18日，把18張1,000元、4張500元，以及被告兒子姓名等資料放入信封交予校長。校長收到信封後與副校長商討，稍後要求被告取回信封及現金，校方同日向廉署舉報事件，被告兒子最終未被取錄。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟