【播錯國歌】孫東：資科辦一直進行技術優化　政府國歌網頁在搜尋結果首頁的位置已見提升

▲ 孫東指，近期，特區政府包含國歌內容的網頁，在搜尋結果首頁的位置已見提升。（資料圖片）

港隊出外參與國際體育賽事，屢次出現大會播錯中國國歌的情況。創新科技及工業局局長孫東今天表示，政府資訊科技總監辦公室，一直就特區政府網頁有關國歌的正確資料的搜尋結果排名，進行技術優化工作，如在包含國歌內容的特區政府網頁，增加相關詞彙、標題文字和內容摘要。他提到，近期，特區政府包含國歌內容的網頁，在搜尋結果首頁的位置已見提升。

孫東今天在回覆議員查詢時表示，資科辦，一直從技術層面，就特區政府網頁有關國歌的正確資料的搜尋結果排名進行優化工作，就包含國歌內容的特區政府網頁進行技術優化，包括在網頁內容增加相關詞彙、標題文字和內容摘要；改善關鍵宇詞組配搭；增加網站標籤；使用結構化資料；使用文字連結替代圖片或動畫連結；以及增加網站連結等。他指，「近期，特區政府包含國歌內容的網頁在搜尋結果首頁的位置已見提升。」

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孫東指，他於今年1月再度與谷歌亞太區高層進行會議，按谷歌總部的回覆，雙方同意繼續溝通，尋求妥善的方式解決問題，以令谷歌搜尋器向其服務使用者傳達正確的國歌資訊。創科及工業局和資科辦會繼續與谷歌跟進有關情況，並同時從技術層面持績提升政府相關網頁及正確資訊在谷歌搜尋器顯示結果的排名。

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責任編輯：區綽彥