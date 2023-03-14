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【理大暴動】涉佐敦參與暴動罪成判囚　兩男上訴指暴動完結後才到場

社會 15:41 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

涉佐敦參與暴動罪成判囚，兩男上訴指暴動完結後才到場。（林宇翔攝）

2019年11月中理工大學外爆發衝突，9名男女涉於佐敦拔萃女書院外參與暴動，早前經審訊後被裁定罪成，其中兩男被判監38個月，今（14日）向上訴庭提出上訴。上訴人指現場四通八達，質疑原審法官何以肯定兩人從彌敦道走到加士居道，指兩人於暴動完結後才被捕，沒有證據顯示他們早已在暴動現場。上訴庭法官則指沒有證據解釋為何兩人於現場出現，質疑為何原審法官不可推論兩人已在場參與暴動。法官聽取陳詞後，押後6個月內以書面宣判。

兩名上訴人陳子謙，現年30歲，報稱從事飲食業；黃適哲，現年23歲，報稱學生。兩人早前被裁定於2019年11月18日，在佐敦拔萃女書院外參與暴動罪成，分別被判監38個月。

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上訴一方指，原審法官沒有證據裁定兩人從彌敦道進入加士居道，現場四通八達，上訴人可從志和街或北海街進入加士居道，即使上訴人在場，亦沒有證據顯示兩人何時抵達現場。原審法官裁定暴動於當日1時33分完結，「速龍」小隊開始掃蕩3分鐘後拘捕首名上訴人，次上訴人則於7至8分鐘後被捕。

上訴一方續指，若法官不知道兩人如何抵達現場，亦沒有證據顯示兩人抵達時正發生暴動、警方正在掃蕩中或暴動已完結，因此兩人有可能於暴動完結後才到場。

上訴庭法官則認為，若兩人當時更遲才抵達現場的話，情況顯得更奇怪，當時警方已進入現場及推進，若在場人士明知掃蕩中，理應調頭離開，而非跑向警方方向，若沒有特殊解釋，法官便可推斷上訴人早已在場。

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記者：林育慧

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