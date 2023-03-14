  • 20°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 16:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不正常愛情研究所】文頌男爆情侶24小時開video call　港男為送情人機險惹官非

娛樂 16:17 2023/03/14

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

J2節目《不正常愛情研究所》

後晚（3月15日）播出的《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）、伍倩彤（Gillian）文頌男（Koba）擔任主持，今集主題是「難捨難離」。

【不正常愛情研究所】黃紫恩回想初出Pool經歷 　Jojo自認麻煩：乜嘢都要人湊住

Jojo有新對象？

Jojo一來就自爆近日有新對象，二人連續傾了幾小時電話。她話男仕其實不喜歡講電話︰「阿媽打嚟，都係10秒鐘收線。話說前一排識到個新男仔，跟住同佢傾兩、三個鐘之後，問佢係咪咁鍾意傾電話。

佢答「無男仔鍾意講電話」，但只要男仔肯傾，代表好鍾意你。」似乎有所暗示，Jojo在節目中越講越興奮，更忍不住手舞足蹈。

Jojo接受電話訪問被問到是否好事近時，她回應︰「無啊，跟住無發展啦 而家做緊普通朋友。」她表示對方是朋友的朋友，性格開朗樂觀很談得來，所以講了幾小時電話，她補充話︰「最後都係發現做朋友適合啲。」因此沒有進一步發展。

Jojo興奮得手舞足蹈！（發相）

要求男友瞓覺時開視像

內容轉到傾電話，Karen亦有故仔提供，她有位女友人跟曖昧對象傾電話，男方那邊忽然傳來急促喘氣聲︰「原來個男仔驚入電梯斷線，所以行樓梯返屋企，佢住係20樓。」Koba接住爆一名港女要24小時黐住男友的故事，他說︰「男嘅要返工，但個女仔要個男仔一得閒就開video call。差不多一星期7日，每日24小時；連瞓覺都要佢開住，可以一瞓醒就見到對方。」

Jojo形容事件似主人用cam監視家中寵物，但Karen已撲出來自首話︰「我都試過呀，誇張咩唔誇張呀。」Gillian亦有類似經驗，但當時未流行視象通話，她說︰「傾完電話唔收線放係床邊，等大家好似一齊咁。」

Karen指男仔會「煲電話粥」，不過只限追求階段。（發相）

港男送機險惹官非

今集「有故事的人」Alfred，他因為送情人飛機，差點惹官非。Alfred話事件牽涉四角戀，他說︰「出嚟做嘢之後，撞返讀書時女朋友，我哋愛火重燃。不過當時佢有男朋友，我都有女朋友。」

沒多久該女仔出國留學，Alfred自然到機場送機︰「佢一大班親戚朋友喺度，我唔方便埋去，但又好想見佢一面。」

最後Alfred靈機一觸，買了一張最便宜往內地的機票入閘。女仔見到Alfred出現在禁區時，既驚訝又感動，二人獨處半小時，臨上機前女仔話「等我返嚟」。

最新影片推介：林景程專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林景程獲爸爸助圓上車夢　King無以為報：要慢慢還

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【不正常愛情研究所】黃紫恩回想初出Pool經歷 　Jojo自認麻煩：乜嘢都要人湊住
13:31 2023/01/31
【不正常愛情研究所】黃紫恩回想初出Pool經歷 　Jojo自認麻煩：乜嘢都要人湊住
【不正常愛情研究所】黃紫恩不心急於找另一半　Argus情人節前向Eileen表白
12:22 2023/02/08
【不正常愛情研究所】黃紫恩不心急於找另一半　Argus情人節前向Eileen表白
【不正常愛情研究所】前空少陳國麟多異地戀　分享感覺邊個地方女友最溫柔
14:11 2023/02/15
【不正常愛情研究所】前空少陳國麟多異地戀　分享感覺邊個地方女友最溫柔
【不正常愛情研究所】《CP訓練營》Gillian受網絡欺凌　「女人公敵」遭誤會被包養
15:44 2023/02/21
【不正常愛情研究所】《CP訓練營》Gillian受網絡欺凌　「女人公敵」遭誤會被包養
【不正常愛情研究所】業內人士爆酒店捉姦不容易　揭明星飯局內幕
13:40 2023/03/02
【不正常愛情研究所】業內人士爆酒店捉姦不容易　揭明星飯局內幕
【不正常愛情研究所】吳兆麟最怕唔係戴綠帽　Susuca預告準備性感兔女look益男友
13:20 2023/03/07
【不正常愛情研究所】吳兆麟最怕唔係戴綠帽　Susuca預告準備性感兔女look益男友

你可能感興趣

【不正常愛情研究所】黃紫恩回想初出Pool經歷 　Jojo自認麻煩：乜嘢都要人湊住
13:31 2023/01/31
【不正常愛情研究所】黃紫恩回想初出Pool經歷 　Jojo自認麻煩：乜嘢都要人湊住
【不正常愛情研究所】黃紫恩不心急於找另一半　Argus情人節前向Eileen表白
12:22 2023/02/08
【不正常愛情研究所】黃紫恩不心急於找另一半　Argus情人節前向Eileen表白
【不正常愛情研究所】前空少陳國麟多異地戀　分享感覺邊個地方女友最溫柔
14:11 2023/02/15
【不正常愛情研究所】前空少陳國麟多異地戀　分享感覺邊個地方女友最溫柔
黃紫恩 吳兆麟 胡敏芝 愛情 拍拖 兩性關係 TVB 綜藝節目 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
18:55 2023/03/13
【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
17:05 2023/03/13
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
10:46 2023/03/13
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳