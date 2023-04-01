【人犬情深 】過世當天堅持送主人出門　19歲愛犬不忍主人難過孤寂死去

▲ 19歲狗狗在田中孤獨地死去。

萬物皆有靈性，養育多年的寵物就如家人般。最近內地流傳一段令人十分感動的影片，內容講述一名飼主養育多年的愛犬在送完她上班後，尋偏不果，最終牠被發現在一塊田上並且已經死去了。愛犬在生命的最後一刻也不忘送別飼主，令她悲傷不已。

最新影片推介︰

綜合內地媒體報道，事件發生在浙江省麗水市。該隻狗狗品種是中國田園犬，名叫「肉肉」，飼主自2004年開始便飼養牠，已經19歲了。

飼主哭著憶述，肉肉平常是一隻很乖巧﹑聽話的狗狗。牠去世那一天早上7點，也如往常跟著飼主的車子，目送她去上班。但怎料，飼主晚上回家時尋遍肉肉不果，於是叫上全家人出門找牠。

最終，飼主一家在500多米外的一個田地上找到肉肉。輕拍肉肉時，發現牠的身體已經僵硬，才知肉肉已經上了天堂做小天使了。飼主猜肉肉應該是知道自己壽命將完結，所以孤身一狗特意走到田上靜靜等待死亡。

但想到肉肉當天早上仍堅持送自己出門，飼主說到此便狂哭不止，更憶起這19年來與牠的美好片段，「每天早上牠都會送我，真的好心痛。」

這段催淚的影片惹哭過萬網友，有網友安慰飼主，「狗寶回汪星了，祝好！」﹑「一路走好」；也有狗主人不捨地道，「養狗的，真的看不得這些。」

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責任編輯：王明芳