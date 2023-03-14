【MIRROR成員】英皇電影大晒冷預告片目　姜濤+教主+Edan赴日本拍電影【內附詳情】

▲ MIRROR成為影壇新貴！

影視娛樂博覽現正於灣仔會展舉行，各大電影公司趁此晒冷。今日（3月14日），英皇電影舉行電影巡禮公布即將上映及開拍的電影。

當中大片有梁朝偉與劉德華合作 《金手指》、張家輝主演《爆裂點》、郭富城主演《內幕》、張學友與謝霆鋒合演《海關戰線》等。

另外，MIRROR成為影壇搶手貨，當中成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、姜濤演出《季前賽》導演袁劍偉新片《盜月者》。因為大隊已赴日本拍攝，所以眾人沒現身今日活動，但已預先拍片在現場播放。

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MIRROR 3子參演新片

在片中，教主Anson Lo說：「聽講今次拍偷嘢喎！唔知有邊個拍呢？」Edan回答：「咪就係我囉，導演冇同你講咩？」於是教主冷冷GD1說：「冇喎！」爵安扁嘴：「哦…」

此時姜濤突然衝出來大嗌：「喂喂喂，預埋我預埋我！」Anson Lo與Eda轉身望住姜濤：「你？你得閒咩？」姜濤不滿：「咁我拍少啲囉！我同導演講喇！導演！」然後導演袁劍偉出場。

袁導演對姜濤說：「拍少啲？都得㗎！特別演出好唔好？」姜濤即回答：「好！」袁指一定要Anson Lo、Edan、姜濤一齊拍，他們齊答應說：「好呀！」

▲ Anson Lo、袁劍偉、Edan、姜濤

新作多籮籮

《2023英皇電影巡禮》特設「2023開啟新序章」、「2023開啟新勢力」及「2023開啟新未來」三大項目，當中有不少重點作品！

「2023開啟新序章」，表示即將上映的電影，包括：金像導演莊文強及監製黃斌打造，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信等領銜主演的《金手指》;林超賢監製與總導演、梁鳳英監製、唐唯瀚導演，張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥、周秀娜等領銜主演的《爆烈點》。

麥兆輝執導、田啟文監製，郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信等領銜主演的《內幕》;邱禮濤執導、李敏編劇，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟等領銜主演，吳鎮宇特別演出的《海關戰線》。

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本土製作

「2023開啟新勢力」，即是本土製作、由新導演執導的作品，,一共有9套：

1) 《不日成婚2》：陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅、金燕玲、朱栢康、岑珈其、邵音音、談善言、楊偲泳、廖子妤等領銜主演。

2) 《望月》：羅耀輝執導，李麗珍、李靖筠、陳湛文及芯駖等領銜主演。

3) 《出租家人》：劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，陳家樂、周家怡、恬妞等領銜主演。

4)《紮職2》：吳家偉執導，伍健雄及邵劍秋監製，黃宗澤、陳家樂、張繼聰、黃德斌、周勵淇、鄭則仕等領銜主演。

5)《紮職３》：吳家偉執導，伍健雄及邵劍秋監製，黃宗澤、陳家樂、張繼聰、周勵淇、鄭浩南、陶大宇等領銜主演。

6)《衝鋒》：吳家偉執導，方中信、呂良偉、安志杰、錢嘉樂、張繼聰、陳家樂、陳國邦、沈震軒、馬思惠等領銜主演。

7)《陰目偵信》：梁國輝執導，梁業、何啟華、郭嘉駿、吳保錡、周家怡、譚旻萱、郭思、葛民輝等領銜主演。

8)《裡應外合》：袁劍偉執導，楊天宇、馬思惠、余安安、周家怡、張繼聰、吳浩康、莊思敏、張娜領銜主演。

9) 《盜月者》：袁劍偉執導，盧瀚霆、呂爵安、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出。

另外，未來計劃的電影有《新警察故事2》、《怒火蔓延》、《無限任務》。當中，《新警察故事2》由成龍監製兼領銜主演，謝霆鋒執導兼領銜主演。

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