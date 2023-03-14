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【親密危機】行房過激陰莖易骨折　醫生警告嚴重可致不舉

健康 17:36 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

行房過激陰莖易骨折，醫生警告嚴重可致不舉。

又到3月14日白色情人節！情到濃時，男士們如欲與愛侶進一步親密接觸，記得要小心行事！否則一旦用力過猛，便會有「陰莖骨折」的危機。有泌尿科醫生便指出，有關患者經過休息後，一半人會自行復原，但仍有部分人會出現後遺症，因此建議要接受治療。

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台灣泌尿科醫生戴定恩於Facebook提到，偶爾會有患者因陰莖骨折前來求醫，有些人或許會疑惑，陰莖沒有骨頭，為什麼會有骨折問題？對此，他解釋，其實「陰莖骨折」只是俗稱，實際上指的是陰莖海綿體外包覆的白膜破裂，傷及海綿體，從而導致出血、陰莖彎曲變形，嚴重甚至傷到尿道、出現血尿。

至於常見原因，戴定恩表示有80%是性行為造成，像是不當體位或是用力過猛，另外可能在夢中或起床勃起時跌倒，或撞到硬物受傷。

戴定恩提到，若只是白膜撕裂傷，沒有出血且沒傷到海綿體，只要經過休息，一半以上的患者會自行復原，但部分人會有後遺症。如果出現明顯血腫，則需要盡早做手術修補，可以減少陰莖白膜破裂後的併發症。

在嚴重後遺症方面，戴定恩指陰莖骨折也可能傷及神經血管，或癒合過程中的結疤，造成白膜底下的靜脈系統受損，導致少部分患者不舉；又或者受傷經驗在心中留下陰影，對行房恐懼，容易焦慮而導致早洩。因此雖然可能有點害羞，建議還是盡早治療。

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責任編輯：羅嘉欣

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