【特首訪京】李家超晤財政部部長劉昆    稱鼓勵更多內地機構來港發行綠色債券

▲ 行政長官李家超（左）今日上午在北京與財政部部長劉昆（右）會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超展開在北京訪問各部委行程，今日拜訪國家財政部和參觀故宮博物院，與財政部部長劉昆會面。李家超指，香港銳意發展成為區域債券發行的首選地，歡迎和鼓勵更多內地機構到香港發行綠色債券，鼓勵內地省巿人民政府和企業善用香港平台發債。

李家超今日上午拜訪國家財政部，與劉昆會面，就深化內地與香港金融及財務合作等事宜交換意見。一同出席會面的政策局局長包括政制及內地事務局局長曾國衞和財經事務及庫務局局長許正宇。

李家超表示，香港銳意發展成為區域債券發行的首選地，包括綠色債券。特區政府歡迎和鼓勵更多內地機構到香港發行綠色債券，更鼓勵內地省巿人民政府和企業善用香港平台發債，會提供便利措施配合。香港亦已修訂法例，由三月底起豁免有關的利得稅，並涵蓋所有內地地方各級人民政府在香港發行的債務票據。



李家超在會面中亦表示會推動香港會計師在融入國家發展大局作出更大貢獻。他感謝財政部一直給予政策支持，特區政府會聯繫業界，了解他們的期望和建議，促進他們更有效在內地提供專業服務。他期望與內地繼續深化在稅務合作方面的交流，並再次感謝財政部支持香港更積極參與國際稅務合作。

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劉昆表示，會按照黨中央的政策部署，全力支持香港充分發揮獨特優勢，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局。他又形容，去年國家主席習近平聽取李家超述職時，對李家超工作高度肯定，劉昆指，要向李家超學習。

▲ 李家超（右二）在北京與劉昆（左一）會面。政制及內地事務局局長曾國衞（右一）和財經事務及庫務局局長許正宇（右三）亦有出席。（政府新聞處圖片）

下午，李家超在文化體育及旅遊局局長楊潤雄陪同下，參觀故宮博物院，並與院長王旭東會面。李家超欣悉香港西九文化區和香港故宮文化博物館將繼續與故宮博物院討論未來的合作方向，項目涵蓋展覽、青少年教育、國際交流合作、專業人才培訓等。他期望故宮博物院可以利用香港作為中外文化藝術交流中心的平台，說好中國故事，傳播好中國聲音。

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責任編輯：關景騰