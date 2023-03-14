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【特首訪京】財政部部長劉昆：全力支持香港    向李家超學習

政治 16:23 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

行政長官李家超（左）今日上午在北京與財政部部長劉昆（右）會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超展開在北京訪問各部委行程，今日拜訪國家財政部，並與部長劉昆會面。劉昆表示，李家超任特首以來，帶領新一屆特區政府勇於擔當、務實有為，團結社會各界堅決維護國家安全，更指要向李家超學習。

李家超今日上午與劉昆會面，李家超表示，感謝中央及財政部支持香港鞏固國家金融中心地位，他指出，金融領域佔香港每年生產總值20%，而金融業職位佔整體就業市場7%，是香港發展的重要因素。

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劉昆表示，會按照黨中央的政策部署，全力支持香港充分發揮獨特優勢，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局。他又形容，去年國家主席習近平聽取李家超述職時，對李家超工作高度肯定，劉昆指，要向李家超學習。

李家超（右二）在北京與劉昆（左一）會面。政制及內地事務局局長曾國衞（右一）和財經事務及庫務局局長許正宇（右三）亦有出席。（政府新聞處圖片）

政制及內地事務局局長曾國衞和財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席。

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責任編輯：關景騰

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