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【迪士尼電影】又一經典演譯真人版《小魚仙》　呈現美麗逼真的海底世界

娛樂 16:34 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

迪士尼又一經典全新演譯，真人版《小魚仙》(The Little Mermaid) 將於5月25日大銀幕獻映。

迪士尼繼全球叫好叫座的《美女與野獸》（Beauty and the Beast）、《阿拉丁》（Aladdin）真人版後，又一經典全新演譯，真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）將於5月25日大銀幕獻映。

由《芝加哥》(Chicago) 金像提名大導演洛馬素（Rob Marshall），與金像音樂大師艾倫曼堅 (Alan Menke) ，及曾獲艾美獎、格林美獎、東尼獎的配樂大師林曼紐米蘭達 (Lin-Manuel Miranda) 聯手製作。

金曲家傳戶曉

家傳戶曉的1989年迪士尼動畫《小魚仙》，多年來一直是歷代觀眾的至愛，被國際影評人譽為史上十大動畫電影之一，當年更贏得奧斯卡最佳配樂及最佳歌曲大獎，《Part of Your World》、《Under the Sea》等大熱金曲人人識唱。

小魚仙艾莉奧（Ariel）的冒險精神，她與王子的愛情故事，打動人心，歷久常新。

真人版電影由格林美獎提名新世代歌手荷爾貝莉（Halle Bailey）演小魚仙艾莉奧。

另外， 星光演員陣容還有金像男星查維爾巴頓（Javier Bardem）演國王謝登（King Triton）、金像提名女星瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）演女巫烏蘇拉（ Ursula）、《貝拉400哩的約定》（A Dog’s Way Home）靚仔小鮮肉祖納候堅（Jonah Hauer-King）演艾力王子 (Prince  Eric)等。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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