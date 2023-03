【迪士尼電影】又一經典演譯真人版《小魚仙》　呈現美麗逼真的海底世界

▲ 迪士尼又一經典全新演譯,真人版《小魚仙》(The Little Mermaid) 將於5月25日大銀幕獻映。

迪士尼繼全球叫好叫座的《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)真人版後,又一經典全新演譯,真人版《小魚仙》(The Little Mermaid)將於5月25日大銀幕獻映。

由《芝加哥》(Chicago) 金像提名大導演洛馬素(Rob Marshall),與金像音樂大師艾倫曼堅 (Alan Menke) ,及曾獲艾美獎、格林美獎、東尼獎的配樂大師林曼紐米蘭達 (Lin-Manuel Miranda) 聯手製作。

金曲家傳戶曉

家傳戶曉的1989年迪士尼動畫《小魚仙》,多年來一直是歷代觀眾的至愛,被國際影評人譽為史上十大動畫電影之一,當年更贏得奧斯卡最佳配樂及最佳歌曲大獎,《Part of Your World》、《Under the Sea》等大熱金曲人人識唱。

小魚仙艾莉奧(Ariel)的冒險精神,她與王子的愛情故事,打動人心,歷久常新。

真人版電影由格林美獎提名新世代歌手荷爾貝莉(Halle Bailey)演小魚仙艾莉奧。

另外, 星光演員陣容還有金像男星查維爾巴頓(Javier Bardem)演國王謝登(King Triton)、金像提名女星瑪莉莎麥卡菲(Melissa McCarthy)演女巫烏蘇拉( Ursula)、《貝拉400哩的約定》(A Dog’s Way Home)靚仔小鮮肉祖納候堅(Jonah Hauer-King)演艾力王子 (Prince Eric)等。

撰文 : TOPick柴犬出動