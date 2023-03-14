  • 20°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 16:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【社聯研究】疫情期間近四成長者社交孤立　一個月内接觸少於兩名親友

社會 16:26 2023/03/14

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

社會服務聯會早前發布的「香港百歲老人研究」發現，逾六成受訪長者感覺越老越沒用，近三成照顧者認為長者出現抑鬱情緒。

該研究在2021年4月至2022年9月，以接觸151位95歲或以上於社區居住的長者的照顧者。負責該研究的香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶今日（14日）出席電台節目表示，研究進行時正值疫情期間，近四成長者及過半照顧者經歷社交孤立，在一個月內接觸少於兩名親屬或朋友，她指出部分照顧者亦因此受影響。

劉喜寶表示，受訪家庭的長者中，八成年齡介乎95至99歲，最年長為106歲；照顧者方面，超過五成半的年齡已屆65歲或以上，最年長的照顧者為92歲。她指「以老護老」的情況普遍，現時情況近八成照顧者為長者的子女，均屬於高齡人士，加上照顧者年紀較大，每日需要負責餵食和洗澡等高體力的照顧工作，會加重自身健康負擔及跌倒風險，而兩代長者的經濟來源，多為依賴身為子女照顧者的退休保障。她亦相信，隱蔽長者及院舍長者較該研究的情況更為之嚴重。

另外，劉喜寶建議，加強「醫社合作」推動基層醫療，促進「健康老齡化」，包括設立社區藥房，並善用樂齡科技支援家居照顧，認為有效減輕需體力勞動的照顧工序，支援照顧者，讓其可放更多心神在陪伴長者方面。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽

相關文章

【播錯國歌】孫東：資科辦一直進行技術優化　政府國歌網頁在搜尋結果首頁的位置已見提升
今日 15:48
【播錯國歌】孫東：資科辦一直進行技術優化　政府國歌網頁在搜尋結果首頁的位置已見提升
【理大暴動】涉佐敦參與暴動罪成判囚　兩男上訴指暴動完結後才到場
今日 15:41
【理大暴動】涉佐敦參與暴動罪成判囚　兩男上訴指暴動完結後才到場
【打擊黃牛】運輸署：重考生快期本月28日起將以抽籤方式分配　首輪抽籤31日舉行
今日 16:20
【打擊黃牛】運輸署：重考生快期本月28日起將以抽籤方式分配　首輪抽籤31日舉行

你可能感興趣

【播錯國歌】孫東：資科辦一直進行技術優化　政府國歌網頁在搜尋結果首頁的位置已見提升
今日 15:48
【播錯國歌】孫東：資科辦一直進行技術優化　政府國歌網頁在搜尋結果首頁的位置已見提升
【理大暴動】涉佐敦參與暴動罪成判囚　兩男上訴指暴動完結後才到場
今日 15:41
【理大暴動】涉佐敦參與暴動罪成判囚　兩男上訴指暴動完結後才到場
【打擊黃牛】運輸署：重考生快期本月28日起將以抽籤方式分配　首輪抽籤31日舉行
今日 16:20
【打擊黃牛】運輸署：重考生快期本月28日起將以抽籤方式分配　首輪抽籤31日舉行
大學 電台節目 香港樹仁大學 服務 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
18:55 2023/03/13
【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
17:05 2023/03/13
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
10:46 2023/03/13
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳