【社聯研究】疫情期間近四成長者社交孤立　一個月内接觸少於兩名親友

社會服務聯會早前發布的「香港百歲老人研究」發現，逾六成受訪長者感覺越老越沒用，近三成照顧者認為長者出現抑鬱情緒。

該研究在2021年4月至2022年9月，以接觸151位95歲或以上於社區居住的長者的照顧者。負責該研究的香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶今日（14日）出席電台節目表示，研究進行時正值疫情期間，近四成長者及過半照顧者經歷社交孤立，在一個月內接觸少於兩名親屬或朋友，她指出部分照顧者亦因此受影響。

劉喜寶表示，受訪家庭的長者中，八成年齡介乎95至99歲，最年長為106歲；照顧者方面，超過五成半的年齡已屆65歲或以上，最年長的照顧者為92歲。她指「以老護老」的情況普遍，現時情況近八成照顧者為長者的子女，均屬於高齡人士，加上照顧者年紀較大，每日需要負責餵食和洗澡等高體力的照顧工作，會加重自身健康負擔及跌倒風險，而兩代長者的經濟來源，多為依賴身為子女照顧者的退休保障。她亦相信，隱蔽長者及院舍長者較該研究的情況更為之嚴重。

另外，劉喜寶建議，加強「醫社合作」推動基層醫療，促進「健康老齡化」，包括設立社區藥房，並善用樂齡科技支援家居照顧，認為有效減輕需體力勞動的照顧工序，支援照顧者，讓其可放更多心神在陪伴長者方面。

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記者：解青羽