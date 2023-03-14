【拋妻棄女】5旬漢返深圳做生意失敗　百病纏身遭現任老婆與前妻嫌棄

▲ 台灣一名54歲商人在中國做生意失敗，百病纏身，遭現任老婆和前妻嫌棄。（非當事人，i-stock圖片）

台灣一名54旬漢身患重病，由紅十字會啟動人道救援機制，經內地廈門回台灣，有關人員本來聯絡男子的前妻與女兒接人，但她們拒絕，最後聯絡上男子的弟妹協助，有關事件揭示了5旬漢的複雜家庭關係。

拋妻棄女返深圳做生意

綜合台灣傳媒報道，一名54歲的郭姓台商在二十多年前赴深圳經商，當時郭男與台灣妻子離婚，並拋下10歲女兒，到內地再婚。近年，郭男生意失敗，亦身患重病，被現任妻子嫌棄，對他不理不睬。

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郭男於1月31日赴廈門，想要經「小三通」來金門再返回台灣。「小三通」是海峽兩岸實施的小型三通模式，中國福建省與金門縣、連江縣之間進行小規模的通航。在小三通復航後，坐輪椅的郭男自己搭火車到內地廈門，想要搭船來金門，可惜身上錢已用盡，身體不適昏倒在火車站旁，經公安送廈門醫院急救。

百病纏身入院

郭男被送往廈門醫院附屬第二醫院加護病房，醫生診斷他身患多項病患，包括重症肺炎、呼吸衰竭、休克、心力衰竭、二型糖尿病、二型糖尿病酮症酸中毒、低蛋白血症、胸腔積液、腹水、高滲透性和高鈉血症等。

醫療費用高昂，住院一個半月，醫療費約15萬元人民幣（約17萬港元），郭男無力償還，加上他想回台治療。不過，在台灣的前妻與女兒拒絕前往當地接人，最後經相關單位協助聯絡到郭男的弟妹，2人籌80多萬台幣（20萬多港元），坐飛機往廈門。

台灣金門縣紅十字會接獲郭男的妹妹申請救援，啟動人道救援機制，通報海基會以及廈門市紅十字會等多個單位，於星期日（12日），有關在台人員搭船前往廈門接人。昨日（13日）上午，郭姓台商抵達金門水頭碼頭，並送到醫院治療，若病情穩定，預計今天送回台灣進一步治療。

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責任編輯︰王明芳