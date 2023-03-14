【輕判理由】5歲女童聲稱遭猥褻　父母動私刑毆打60歲男致死獲輕判

▲ 5歲女童聲稱遭到猥褻，父母動私刑毆打60歲男致死，獲法官輕判。

台灣南投縣埔里鎮在2020年12月發生一宗命案。一名60歲男子被控猥褻一名5歲女童，繼而被女童的父母毆打至重傷，3天後不治。日前法院展開審理，指出男死者生前患有多種慢性疾病，導致身體復原能力變差，而女主童父母亦不知其患病，故分別判母親5個月有期徒刑，父親則判10個月有期徒刑。

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綜合台灣媒體報道，事發在2020年12月13日，南投埔里一名5歲女童，跟隨父母、叔叔等家人到K場唱歌。一名60歲李姓男子因與女童父母的朋友認識，也一起在K房唱歌。

女童家人準備離開時，找不到女童，最終在後門發現女童。女童告知父母，自己遭到李姓男子舔嘴巴及陰部。女童父母為此十分震怒，隨即把李男拖到空地痛毆致死。李男被打至倒地不起後，女童父母再報警找救護車，將李男送院，而李男肋骨骨折、牙齦撕裂傷，全身多處挫傷，3天後敗血性休克死亡。

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案件日前開審，女童父母因傷害致死罪被起訴。法醫指出，李男本身患有多種慢性病（糖尿病、肝病、腎臟病），一般人受這種傷應不致死，而導致他死亡的主要直接原因，是他在肋骨骨折後身體惡化，感染肺炎，又因多種慢性病及飲酒因素加乘，導致身體多處感染致死。

而法官認為，死者的慢性病影響其復原能力，而女童的父母當時不知道，死者罹患慢性病，因此只應負上普通傷害罪的刑責，母親被判刑5個月，父親則判刑10個月，案件可上訴。

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責任編輯：羅嘉欣