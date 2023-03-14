【47人初選案】區諾軒稱戴耀廷負責初選論述工作　區指「好內疚」不能維護多元聲音

▲ 控方證人區諾軒今續作供。資料圖片

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（14日）踏入第24日審訊。區諾軒在盤問下供稱，他在初選主要負責執行上的事宜，戴耀廷則負責論述工作。區又指受民主黨和社民連等參選人託付，坦言自己「好內疚」，因他維護不到多元聲音。

代表林卓廷和黃碧雲的大律師沈士文繼續盤問控方證人區諾軒，區憶述，在2020年6月9日由初選組織者召開的記者會上，戴耀廷稱「唔會整份文件出嚟，俾政府取消參選人嘅資格」。

區確認，林黃兩人各自所屬的新界東和九龍西選區，在協調會議上就否決預算案意見不一，最終與會者沒有共識，而林黃在提交初選提名表時亦沒有附上已簽署共同綱領。沈問及，林黃二人的立場是否與民主黨立場一致，法官李運騰即指出同黨的胡志偉簽署了九龍東的共同綱領。沈改為指出，民主黨就否決預算案的立場是為將來的討論留下空間，即使在《墨落無悔》聲明書出台後，仍不支持綑綁否決預算案，區同意。

被問到林黃兩人在交提名表時沒有簽署或附上共同綱領，立場是否與民主黨一致，區對於林黃交表時，「我都見唔到佢哋有轉變」。

區亦供稱，《墨落無悔》聲明書與「35+」毫無關係，草擬人之一的鄒家成在犯人欄內不禁竊笑。區供稱，民主派應維持多元性，故他不同意當時某些做法。

法官另問及區戴兩人在初選的分工，區稱他主要出席協調會議，與不同派系人士溝通，以及籌辦初選論壇，即執行上的工作。法官問誰是初選的大腦？區稱戴負責大部分對於「35+」的論述工作，另有出席協調會議和聯繫香港民研。

被問到誰是主要發言人（main speaker），區稱「毋庸置疑佢（戴耀廷）係喺較主要嘅位置」，區稱自己較多接觸保守派參選人，又指個別參選人託付於他，包括民主黨和社民連，「我自己覺得好內疚」。法官笑指區不必那樣，區繼續稱「我係維護唔到多元嘅聲音」。

審訊明（15日）續。

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記者：陳曉欣