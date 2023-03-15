【不離不棄】拍拖一個月女友全身燒傷 男友不離不棄欠債數十萬照顧6年

年輕人談戀愛感覺很兒嬉，分分合合無日無之，正因為真愛難求，內地一對小情侶的故事更令人動容。內地女子小田6年前在舅舅家被大火燒傷，燒傷面積達九成，惟得到當時交往僅一個月的男友不離不棄照顧6年，令她心存感激︰

就是感謝他6年來對我不離不棄，又從來沒說過累，他從來沒感覺到我身上有傷疤，只是心疼我。

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為女友醫療費欠債數十萬

事件發生在2017年3月，小田親述燒傷經過，自己當時在舅舅家帶孩子被燒傷，醫療費用花了100多萬元，

手術已經做了13次，花了100多萬，那些錢都是借的，然後又去貸款，我爸媽可以賣的都拿去賣了，我男朋友這幾年帶着我也欠了幾十萬的債。

小田感激男朋友6年來的默默付出，雖然他每天要做飯又要上班，但每天都細心照料她︰「他每天給我按摩、給我消癢、給我塗藥、給我打繃帶。」

談到康復治療更加是漫長又煎熬︰「燒傷面積就是90%，就是因為醫療費也太高了，每一年就是治療一、兩個月就治不起，現在傷口還會痛會癢，又沒有毛孔，夏天也排不了汗，夏天就是受不了，所以不會出門，就是感謝他們對我不離不棄，然後一直為了救我，付出了這麼多，有些話是千言萬語都表達不出。」她又大讚男友脾氣好︰「他無論怎樣都不會抱怨。」

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小田與男友的真愛感動不少網友，他們紛紛送上祝福︰「可能這就是愛情吧……」、「這才是真愛，患難見真情，祝你們永遠幸福」、「感覺像看童話！」又大讚她的廿四孝男友︰「可真是神仙男友了」，有人更提醒兩人早早拉埋天窗︰「不以身相許，就感謝一句話？」。

雖然有人質疑為何6年還沒有結婚，小田的男友回應表示，想等小田的傷疤恢復好點再結婚，理由更加十分暖心。

結婚就一次，希望她漂亮地出嫁。

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