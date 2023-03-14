【移民英國】移英港媽為子女不停病煩惱　4歲女狂咳一個月醫生話無藥食

▲ 有移民英國港媽稱4歲女兒狂咳，即使求診醫生只說「無藥食」，最終咳足一個月才好過來。

移民後要適應當地環境及氣候，不少人都會先病一輪。有移民英國的港爸媽在社交平台分享，子女去到英國後不斷病，當中有媽媽稱4歲女兒狂咳，即使求診醫生只說「無藥食」、「唔使食藥」，最終咳足一個月才好過來。

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醫生稱不必食藥

一名移英港媽近日於facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖，表示在英國7個月以來一直病，小朋友現在發燒，又咳又痾嘔，不願吃東西，帶他看醫生，醫生則說「好快好，唔使食藥」。她求教移英港人，「請問已經來咗英國幾年嘅朋友，係唔係過咗冬天後小朋友會病少啲？」。

另一位移英港媽分享，其4歲女兒因咳嗽求醫，醫生回覆「係病毒，唔係菌，所以無藥食」，女兒咳到第4個星期才好。她提到大仔快6歲，在「口罩時代」前出世，沒有妹妹般病得如此厲害。

她指有媽媽病了後服用由香港帶來的抗生素，還是沒作用，去看急症時，英國醫生指示︰

要佢食返本地抗生素，仲要連吃最多日數的療程，因為體內的本地菌接觸了外地抗生素，唔知會有咩惡化。

網民︰頭兩年經常病

不少移英港人稱初到英國頭兩年經常病，乃正常反應，要慢慢適應，不必過分擔心。有網民表示，「嚟到英國水土溫差咁大，係要時間去適應」、「戴咗咁耐口罩，而家病返晒以前要病嘅」。

有網民建議不要長時間留在家中，要多到戶外活動及多做運動，保持室內空氣流通。點擊睇更多網民分享︰

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責任編輯︰王明芳