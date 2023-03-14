【綠色債券】陳浩濂︰計劃推出至今成功發行近160億美元等值綠色債券　

▲ 財庫局副局長陳浩濂表示，在「政府綠色債券計劃」下，港府自2019年至今已成功發行合共接近160億美元等值的政府綠色債券。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，在「政府綠色債券計劃」下，港府自2019年至今已成功發行合共接近160億美元等值的政府綠色債券，吸引海內外不同投資者參與，亦彰顯香港作為首要離岸人民幣業務樞紐的地位。

▲ 陳浩濂今日出席嶺南大學經濟學系講座。

陳浩濂今日出席嶺南大學經濟學系講座時，介紹綠色和可持續金融在香港的最新發展。陳浩濂指出，在「政府綠色債券計劃」下特區政府自2019年至今已成功發行合共接近160億美元等值的政府綠色債券，包括香港首批綠色零售債券。

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他續指，於2023年1月發行了八期總值57.5億美元等值的綠色債券，年期為2至30年，以美元、歐元和人民幣計價。是次三幣發行為亞洲最大的ESG（即環境、社會及管治）債券發行，而且廣受環球投資者的歡迎，不但吸引從未參與港府綠債發行的新投資者，同時亦得到不同類別的傳統和綠色投資者的持續參與，內地投資者通過債券通「南向通」，參與是次發行的份額亦有所增加，彰顯香港作為首要離岸人民幣業務樞紐的地位。

他又提到於上年12月推出，為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，他表示，有關計劃可推動本地合資格從業員，及有志從事綠色和可持續金融相關工作的人士，參與綠色和可持續金融相關培訓。

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責任編輯：關景騰