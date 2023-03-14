【AV女神】三上悠亞引退黃明志表示榮幸曾合作　結束女優生涯與男友有關？【多圖】

日本人氣AV女優三上悠亞在昨晚（3月13日）在個人YouTube頻道突然宣布引退，哭著感謝粉絲的支持說：「8年真的很長、很快，又很充實」。

三上悠亞回憶從偶像轉當AV女優的心路歷程時，更一度忍不住淚崩。而她表示，其所有社平台都是自己經營，而感謝所有粉絲一路以來的陪伴，希望粉絲能繼續支持她，未來會繼續在自己的領域把事情做好。

三上悠亞突然宣布引退 哭著感謝粉絲：8年真的很充實

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黃明志三上悠亞曾合作

此消息一出，令大批宅男心碎，紛紛留言稱：「辛苦了，祝妳以後也有美好的人生」、「三上永遠係我的老師」、「人生再無光明」、「一個時代嘅終結」等。

曾邀三上悠亞拍MV的創作歌手黃明志，在個人社交平台貼出當時二人合作MV的花絮，他寫道：「宣佈隱（引）退？Oh no.. 以後再也不能一哭二鬧三上悠亞了。」同時表示：「很榮幸在她隱（引）退前曾經跟她一起拍過片。」

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與小鮮肉拍拖

其實三上悠亞早前曾在IG以限時動態上載幾張與一名男子約會的照片，二人不但拖手，更一起咬住同一薯片，二人不似只是普通朋友，當時有粉絲估計三上悠亞拍拖，忍痛祝福女神幸福。同時，有網民指男方樣貌似MIRROR人氣王姜濤。

不過，原來兩人似乎只是拍最近YouTube流行的「拍一日拖」的扮約會片，而男方是只有19歲的YouTuber。但究竟是真的拍片，還是有戲假情真由此令三上悠亞引退？

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