【亂拋垃圾】6成人認為亂拋垃圾新罰款合適　環境局：設3個月過渡期最快年底生效

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立法會一個委員會討論，提高有關公眾地方潔淨及阻礙罪行的定額罰款金罰款的建議。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，現時針對個別罪行的7項罪行，包括吐痰、以及棄置癈物等，會由現時的1500元提高至3000元。針對店舖阻街、非法棄置建築等罪行，罰款就由1500元提高至6000元。

環境及生態局表示，一個月的公眾諮詢收到1千6百多份意見，超過8成認同提高定額罰款，超過6成認為政府建議的罰款金額合適。法例亦建議於各條例中增加可以執行條例的部門，以減少部門之間的轉介。局方預計最快於今年第二季向立法會提交有關修訂條例草案。若草案在今年中獲立法會通過，刊憲後經過三個月過渡期後生效，最快於今年第四季生效。

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立法會議員楊永杰關注，當局是否會設立累進式罰款。黃淑嫻指，會積極研究，包括執法基礎、成效以及執法效率及支援。她表示，現時如果重犯可以被多次發出罰款，未來亦會考慮如果重犯，是否可以請示法庭判得更重。黃亦指，如定額罰款有爭議，現時有機制處理。黃淑嫻亦指，按照現行指引，只要垃圾桶的容量達7成，就需要作出清理。

工聯會立法會議員鄧家彪就指，部分商業地方及街道的人「太惡」，食環署職員直言如非警方協助，不敢作出執凌。黃淑嫻表示，罰款加至6千元及可多次罰款下，相信有一定阻嚇力。

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記者：陳展棋