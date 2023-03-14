  • 20°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 18:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴士加價】多議員斥機場線加幅過高　鄧家彪︰如向民航業復甦摑一大巴

政治 17:16 2023/03/14

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

五間巴士公司申請加價。（趙居逸攝）

五間巴士公司申請加價，A4聯盟立法會議員楊永杰對申請感到憤怒，質疑巴士公司「賺到盡」，完全漠視基層市民負擔能力，缺乏社會責任。工聯會立法會議員鄧家彪斥加價幅度誇張，打擊香港經濟復甦勢頭。

立法會文件顯示，九巴申請加價9.5%、龍運申請加價8.5%；新巴、城巴申請票價劃一加2元、新巴、城巴調高所有往返機場的路綫（即A及NA線）車費，幅度為50%；嶼巴申請加價9.8%。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

楊永杰指，九巴2020年及2021年分別錄得逾2億元及1.6億元的稅後盈利，仍然要求大幅加價，完全漠視基層市民負擔能力，缺乏社會責任。他續指，地鐵、巴士、小巴、電費及煤氣等公用事業年年加價，巴士公司和天星小輪今年更是「報復式」加價，高出市民加薪幅度數以倍計。他建議，政府將收取專營權的費用聯同外滙基金部分的收益及港鐵股息等資金設立「公用事業穩定基金」，穩定市民在公用事業的開支，減輕基層市民的生活負擔。

民建聯陳恒鑌認為，新巴、城巴申請劃一加票價2元並不合理，機場綫申請加價五成，更屬「瘋狂」相信大家無法接受。他指出，對於收費較低的路綫，加幅2元可能超過50%、30%。劃一2蚊加幅，似乎不太公平。

工聯會鄧家彪認為，有關幅度非常過分，會打擊香港經濟復甦勢頭。他又指，機場綫的加幅「如向民航業復甦摑一大巴」，亦會嚴重加重在機場工作人士的負擔，最終迫使他們「轉工」。鄧家彪稱，若人手不足會直接影響本港競爭力，因此呼籲政府做好加價申請把關。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【聖誕交通】港鐵、輕鐵等多條路線加強服務　天星小輪往來中環及尖沙咀延長服務
12:49 2022/12/23
【聖誕交通】港鐵、輕鐵等多條路線加強服務　天星小輪往來中環及尖沙咀延長服務
【加風起】天星小輪獲批准加價　中環灣仔來往尖沙咀平日加到5元
16:21 2023/01/31
【加風起】天星小輪獲批准加價　中環灣仔來往尖沙咀平日加到5元
【尿片期貨】網店尿片差價加價引爭議　店主發聲明道歉
13:02 2023/03/04
【尿片期貨】網店尿片差價加價引爭議　店主發聲明道歉
【巴士加價】九巴申請加價9.5%　新巴及城巴市區線盼劃一加$2
今日 11:08
【巴士加價】九巴申請加價9.5%　新巴及城巴市區線盼劃一加$2

你可能感興趣

【聖誕交通】港鐵、輕鐵等多條路線加強服務　天星小輪往來中環及尖沙咀延長服務
12:49 2022/12/23
【聖誕交通】港鐵、輕鐵等多條路線加強服務　天星小輪往來中環及尖沙咀延長服務
【加風起】天星小輪獲批准加價　中環灣仔來往尖沙咀平日加到5元
16:21 2023/01/31
【加風起】天星小輪獲批准加價　中環灣仔來往尖沙咀平日加到5元
【尿片期貨】網店尿片差價加價引爭議　店主發聲明道歉
13:02 2023/03/04
【尿片期貨】網店尿片差價加價引爭議　店主發聲明道歉
楊永杰 天星小輪 新巴 城巴 電費 經濟 基金 外滙 工聯會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
18:55 2023/03/13
【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
17:05 2023/03/13
【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳
10:46 2023/03/13
【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳