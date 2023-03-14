【巴士加價】多議員斥機場線加幅過高　鄧家彪︰如向民航業復甦摑一大巴

▲ 五間巴士公司申請加價。（趙居逸攝）

五間巴士公司申請加價，A4聯盟立法會議員楊永杰對申請感到憤怒，質疑巴士公司「賺到盡」，完全漠視基層市民負擔能力，缺乏社會責任。工聯會立法會議員鄧家彪斥加價幅度誇張，打擊香港經濟復甦勢頭。

立法會文件顯示，九巴申請加價9.5%、龍運申請加價8.5%；新巴、城巴申請票價劃一加2元、新巴、城巴調高所有往返機場的路綫（即A及NA線）車費，幅度為50%；嶼巴申請加價9.8%。

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楊永杰指，九巴2020年及2021年分別錄得逾2億元及1.6億元的稅後盈利，仍然要求大幅加價，完全漠視基層市民負擔能力，缺乏社會責任。他續指，地鐵、巴士、小巴、電費及煤氣等公用事業年年加價，巴士公司和天星小輪今年更是「報復式」加價，高出市民加薪幅度數以倍計。他建議，政府將收取專營權的費用聯同外滙基金部分的收益及港鐵股息等資金設立「公用事業穩定基金」，穩定市民在公用事業的開支，減輕基層市民的生活負擔。

民建聯陳恒鑌認為，新巴、城巴申請劃一加票價2元並不合理，機場綫申請加價五成，更屬「瘋狂」相信大家無法接受。他指出，對於收費較低的路綫，加幅2元可能超過50%、30%。劃一2蚊加幅，似乎不太公平。

工聯會鄧家彪認為，有關幅度非常過分，會打擊香港經濟復甦勢頭。他又指，機場綫的加幅「如向民航業復甦摑一大巴」，亦會嚴重加重在機場工作人士的負擔，最終迫使他們「轉工」。鄧家彪稱，若人手不足會直接影響本港競爭力，因此呼籲政府做好加價申請把關。

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責任編輯：趙居逸