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【春分養生】24節氣春分為濕疹復發高峰期　中醫推介3款濕重宜用袪濕健脾食療

兒童健康 08:00 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

春分是濕疹復發高峰期，中醫謝紅德推介3款濕重宜用袪濕健脾食療。

現在正值春分時節，天氣開始回暖，雨水漸漸增多，空氣變得非常潮濕，臨近春分這幾天的相對濕度就高達95%，這就是中醫經常所講的「濕重」現象。潮濕天氣會對身體帶來不同影響，兒童最常見的就是濕疹發作，「濕重」同時亦會令小朋友容易感到困倦乏力、上堂記憶力不集中、無精打采、頭身重墜、食慾不振、大便不成形等。

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針對以上情況，謝紅德註冊中醫師介紹以下三款食療方，平常食用可預防濕疹復發及減輕病情。但每個小朋友體質及濕疹情況都不同，服用前最好先咨詢註冊中醫師意見。如為急性濕疹發作，便要找醫師診症處方合適藥物。

1.三花茶

材料：菊花6g，金銀花6g，木棉花10g，土茯苓10g，冰糖適量。

做法：材料洗淨入杯，開水沖泡代茶飲。

功效：清熱祛濕、散風解毒。適合嘴唇紅、手足心發熱，總是很“熱氣”的兒童。

禁忌：蠶豆病(G6PD缺乏症)兒童不可用金銀花，可用雞蛋花6g代替。
 

2.二豆祛濕粥

材料：綠豆15g，白扁豆15g，粳米30g。

做法：材料下鍋，加適量水，大火燒開後轉小火煮約40分鐘即可分次服用。

功效：健脾祛濕，清熱解毒。適合濕熱較重的濕疹兒童，伴有食欲不振、大便稀薄臭穢等脾胃虛弱症狀。

 

3.佛手石菖蒲烏雞湯

材料：佛手8g，石菖蒲5g，烏雞半隻。

做法：材料下鍋，加約5碗水，大火燒開後轉小火煲1小時，撇油去渣。每1次，每次飲小半碗，可視情況連飲3天。

功效：化濕和胃，養胃固本。適合頑固性濕疹的兒童，脾胃虛弱，消化功能差，容易濕滯或食積的兒童。

最後謝醫師囑咐各位家長，當小朋友有濕疹時，應清淡飲食，避免暴飲暴食導致積食，損傷脾胃，慎吃寒涼生冷、刺激性強的食物，少食多餐七分飽，按需餵養。

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責任篇輯:許珞珩

撰文 : 康河中醫診所 註冊中醫謝紅德

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