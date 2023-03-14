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【遺愛人間】消防員自家失火痛失妻兒　願捐出妻兒器官遺愛人間

健康 18:23 2023/03/14

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消防員自家失火痛失妻兒，願捐出妻兒器官遺愛人間。

美國芝加哥日前發生一宗悲劇。一名消防員在當值期間遭遇自家大火，痛失4名妻兒。但他最後仍選擇將妻兒器官捐贈出去，讓他們遺愛人間，感動一衆網民。

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綜合外國媒體報道，消防員Walter Stewart在痛失妻兒後，當地消防部門慈善機構 Ignite the Spirit 發起了籌款活動，以幫助Stewart面對難以承受的悲劇。另外，全國各地的消防員也在社交媒體上為遇難家屬進行思念和祈禱。

芝加哥消防員工會主席Jim Tracy表示，部門的每一位消防成員都在與Stewart一起哀悼，並承諾將繼續為Stewart提供支持。

捐贈妻兒器官遺愛人間

芝加哥消防局發言人Larry Langford更新Stewart近況，表示他雖然痛失親人，處於「人間煉獄」，但仍大愛地願意捐出妻兒可用器官，造福更多有需要的人，讓妻兒遺愛人間。發言人形容，Stewart的偉大行徑令人肅然起敬。

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鄰居：他們是好人

悲劇發生後，有前來哀悼的鄰居將泰迪熊、氣球、花束等物品放在Stewart起火房屋前的走廊上，並在接受訪問表示，Stewart一家已經在這裡住了兩年，平時會為在附近遊蕩的流浪貓準備貓糧。她更忍不住流淚道：

他們是好鄰居，我們會互相打招呼。Stewart是負責任、勤奮的父親，遭受這樣的悲劇，我很難過。

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責任編輯：羅嘉欣

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