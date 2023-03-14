【新手媽媽】孕婦不戒口BB隨時變過敏兒？　營養師拆解迷思列3大孕期避吃食物

▲ 營養師指出孕婦的飲食習慣不會造成BB過敏。（i-stock圖片）

「聽說孕婦吃凍，小孩將來氣管會不好？」、「因為懷孕的關係，以前最喜歡的海鮮現在都不敢吃了！」、「如果孕期吃了雞蛋、牛奶或花生這些食物，以後寶寶會有過敏體質？」

在演講場合或facebook專頁上，經常有諸如此類「懷孕不能吃甚麼」的疑問，特別是現在過敏兒發生比例愈來愈高，孕媽咪們對自己的飲食總是戰戰兢兢，深怕一不小心就讓寶寶過敏機率大增。是否過敏，和先天體質最相關！

準媽媽擔心飲食致BB過敏

事實上，寶寶會不會成為過敏兒，和基因、遺傳的因素最為相關，有研究指出︰父母若有一方是過敏體質，寶寶出現過敏症狀的機會約為三分之一；若雙方都是過敏體質，遺傳給小寶貝的機率則增加至80%。

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至於「孕婦吃海鮮或特定食物會不會造成孩子過敏」、「常吃冰涼食物是否會影響寶寶呼吸道健康」，目前還未有研究足以證實。不過，本身有過敏家族史、或過去曾因食用某些食物引發過敏症狀，以及母體本身上呼吸道和氣管較敏感的媽咪，就別再接觸這些食品。

過敏跟基因與遺傳最相關

這是考量到媽媽一旦過敏、咳嗽會感到不舒服，而不是為了預防生出過敏寶寶。一味避開大家口中容易導致過敏的食物，對於生下不過敏寶寶效用不大，反過來可能還造成媽咪營養不夠均衡，畢竟會誘發過敏的食物也是因人而異，不必過於操心，這也不吃、那也不吃。

若準媽媽們並不屬於過敏體質，過去也沒有相關病史，則無論是海鮮、蛋奶類等，都不必特別避食，可以正常食用。

然而，臨床上也發現有些女性可能孕前並沒有過敏病史，但懷孕時卻出現類似過敏的癢疹症狀，針對體質轉變的機制目前還不是很明確，但媽媽可以注意自己所吃的食物和皮膚搔癢是否相關連，若是因此過敏再停止食用該項食物，當不適症狀難以忍受時可諮詢皮膚科或婦產科醫生。

3大懷孕不能吃的食物

除了避免接觸煙酒，咖啡因攝取一天控制在200至300mg之外，懷孕時最應該避吃的是以下3類食物︰

1. 生食︰包括生魚片、生蠔、直接煙燻製成的肉品（包括加工肉類）、芽菜、生菜沙律 ，未經高溫滅菌的牛奶和以此為原料的乳酪、雪糕等製品，以及未全熟的太陽蛋、糖心蛋、蛋蜜汁、用生蛋黃做的沙律醬。

這些沒有經過充分加熱、烹煮過的食物，都有導致腸胃炎、食物中毒的潛在威脅，特別是隱藏在未煮熟食物裡的「李斯特菌」，對大人不一定會有明顯影響，但卻可能對胎兒造成生命危害！有人說看別人吃都好好的沒事呀，每個人的身體狀況不同，一般來說，孕婦的免疫力跟腸胃功能都比較低弱，當食物有病菌而母體抵抗力較低時就容易受到感染，還是應小心為上。

2. 油炸物︰含有澱粉的食物經過油炸易產生丙烯醯胺物質，實驗發現要是母體攝取高濃度的丙烯醯胺，會部分移轉給寶寶，導致腦部和神經系統有發育遲滯的現象。

3. 烤焦食物︰烤到外皮焦黃或焦黑的食物都已被證實含有使人致癌物質，動物實驗發現若懷孕媽媽食用烤製或燒焦肉類，當中的PAHs會經過胎盤傳遞給寶寶，造成出生體重不足，未來成長時諸如智力低下、行為問題、過敏及哮喘等也有高度相關。

而韓國2016年的人體調查也指出孕婦吃較多燒烤、油炸、煙燻肉類，嬰兒出生時體重均偏低，因此能不吃最好不吃。

文章內容獲「李婉萍營養師」授權轉載，原文標題為「懷孕媽咪吃這些，寶寶將來變成過敏兒？」，更多內容可【按此】

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撰文︰台灣營養師 李婉萍