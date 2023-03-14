【環保回收】環保署就紙包飲品盒回收處理服務合約招標　喵坊指會積極研究參與

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全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」早前不獲科技園公司續約，租約6月30日屆滿。環保署昨（13日）邀請回收承辦商報價，承投紙包飲品盒回收處理服務合約，合約為期12個月，由今年7月1日開始，服務範圍包括為環保署轄下「綠在區區」社區回收設施收集到的紙包飲品盒提供儲存及處理等服務。環保署會在合約開始後，把紙包飲品盒送往獲委聘承辦商的處理設施，承辦商最遲須於10月1日開始處理該些紙包飲品盒。環保署亦視乎情況，把合約期延長最多三個月。

有興趣的承辦商可於星期1至5辦公時間內，到香港鰂魚涌海灣街一號華懋交易廣場五樓環保署物料供應組索取報價文件，並須於下月14日下午2時前把報價書，投進設於上址505室環保署物料供應組的報價箱內，逾期遞交的報價書概不受理。

喵坊創辦人葉文琪今（14日）在電台節目中表示，會積極研究參與投標，但認為署方要求承辦商在10月1日開始處理紙包飲品盒，時間倉卒。他解釋，喵坊現時連「新廠房地點都未有」，預計即使覓得廠房，也要約半年時間才可重新「打漿」；他認為，除非投標公司本身已備廠房，否則對其他有意入標者而言，時間上也太倉促。

葉文琪又透露，喵坊已落實會在新加坡設廠，目前正覓地，但強調仍希望在本地繼續本地回收業務。

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責任編輯：黃小冰