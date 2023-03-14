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【沉香木走私】海關深圳灣檢獲市值106萬元懷疑受管制沉香木　兩名男性旅客遭拘捕

社會 18:14 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港海關過去兩日（12日和13日）在深圳灣管制站偵破兩宗涉及出境旅客走私懷疑受管制沉香木的案件，檢獲共約13.2公斤懷疑受管制沉香木，估計市值約106萬元

香港海關過去兩日（12日和13日）在深圳灣管制站偵破兩宗涉及出境旅客走私懷疑受管制沉香木的案件，檢獲共約13.2公斤懷疑受管制沉香木，估計市值約106萬元。兩名旅客遭拘捕。案件交漁農署跟進。

海關表示，過去兩日在深圳灣管制站替兩名準備前往內地的男旅客（32嵗及38嵗）清關時他們的背包內分別發現約4.2公斤和約9公斤懷疑受管制沉香木，遂把他們拘捕。兩宗案件目前已轉交漁農自然護理署跟進。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。

海關強調，隨着香港與內地於二月六日全面通關，香港海關會在各出入境管制站加強抽查過境旅客，並會繼續與內地海關和本地相關執法部門緊密合作，嚴厲打擊各類走私活動。

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責任編輯：解青羽

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走私 出入境管制 罪案 瀕危物種 海關

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