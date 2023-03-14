【最壞身教】父母長期毒打頑劣哥哥　弟成績優異因一個理由鬱出精神病

▲ 弟弟長期目睹哥哥被父母毒打，才發奮考取優異成績，卻因太恐懼而鬱出精神病。（iStock圖片）

「我個大女又乖又叻，毋須我開聲，佢都會主動溫習、做功課、練琴。嘻嘻！佢考全級第一㗎！兩個女都係我生嘅，唔知點解，細女就踢都唔郁，佢無樣嘢叻，打機、駁嘴就最叻！」

每次當我聽到有爸媽如此這般評論自己的子女時，我就禁不住眉頭皺。這類爸媽終日喜歡把子女作比較，誰乖誰叻就寵誰，壓根兒忽略了每個孩子都是獨立個體，每個人會有不同的興趣和能力。爸媽更完全忘卻了，對每個孩子的愛該是無條件的呢！

某家庭有兩個兒子，長子自小專注力弱，活動力卻強，終日喜歡跳蹦蹦地玩個不停，學業成績向來差勁，爸媽歸咎於他貪玩懶惰，經常向他施以體罰。但這個孩子卻愈打愈頑劣，態度愈見不合作，媽媽打他嘛，小小年紀竟然懂得還手，媽媽氣壞了，打他時就更失控了。

這個孩子十二歲時，已長得比媽媽高，身體也強壯，媽媽打不過他，竟然找來爸爸合力把長子用繩子綁起來打……

比長子年幼兩歲的次子天性較溫文，從小喜歡安靜地看書，學業成績保持優異，爸媽對他寵愛有加，並時常慨歎：「幸好上天賜我哋一個優秀乖孩子，另一個衰咗嘅就唔好提嘞！」

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若干年後，兩個兒子踏進青春期，其中一個出了岔子，他的精神狀況有異，最終轉介到精神科接受診治，這個孩子竟是爸媽的寶貝次子。

次子哭訴着多年憋在心底的鬱結，他從小目睹哥哥被爸媽狠打，心裏極度恐懼，他要拼命考得好成績，就是怕會步哥哥後塵，心理壓力極重。談到那次聽到哥哥被綁起來時的淒厲喊救命聲，年輕人泣不成聲。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「無條件的愛」

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