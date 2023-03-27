【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

▲ 何學工醫生拆解脫敏免疫治療成效。

不少港人都有鼻敏感、哮喘、蕁麻疹（風癩）等過敏症，打噴嚏不斷，皮膚痕癢難當，每逢轉季情況更會加劇，令人相當困擾。近年脫敏治療漸趨普遍，有望可根治過敏症，到底何謂脫敏治療？療程需時多久？TOPick請來兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工一一拆解。

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何醫生指出，本港常見的過敏症包括氣管過敏、皮膚過敏、食物過敏、藥物過敏及疫苗過敏，不同過敏症有不同的成因，大多與遺傳基因和環境有關，「例如養寵物，有機會形成寵物過敏，有些則是本身家屬傾向於過敏症，特別是濕疹病人」。

常見過敏症及症狀

鼻敏感：鼻塞、打噴嚏、流鼻水

哮喘：咳嗽、氣喘、呼吸困難

蕁麻疹（風癩）：痕癢難當、紅腫

食物過敏：氣促、面腫、口腫、生風癩、休克反應

如何找出致敏原？

何醫生表示，進行過敏測試可幫助找出致敏原。醫生一般會透過問症了解患者的過敏史，從而判斷測試的方向，例如環境、食物等。測試方法主要有皮膚測試和血液測試。

點刺測試：將致敏原溶液刺入皮膚內，約15分鐘後觀察過敏反應

斑貼測試：在背部貼上測試貼紙，數小時至數天後觀察過敏反應

IgE過敏測試：抽取血液檢驗患者的免疫球蛋白E（IgE）抗體，可一次檢測多種致敏原

何醫生補充，以上測試有機會出現假陽性的情況，針對食物和藥物過敏，患者或需接受激發測試，直接進食或口服致敏食物、藥物。

脫敏治療可根治過敏症？

治療方面，何醫生指首先要對症下藥，緩解過敏症狀，並採取預防措施，避開致敏原，患者亦可以考慮接受脫敏治療，即服用或接觸少量致敏原，逐漸建立耐受性。

他續指，脫敏治療的長遠目標是根治過敏症，提升患者的生活質素。在進行治療前，醫生會先評估風險，是否需要提供輔助藥物，例如「奧馬珠單抗（Omalizumab）」，以防出現嚴重反應。而整個療程的長短因人而異，普遍需時2至3年，部分患者接受治療數個月便開始見效。

如何預防過敏症發作？

何醫生表示，懷孕開始至嬰兒2歲之間的1000天，是影響過敏體質的關鍵，「攝取良好的營養，減少壓力，保持作息平衡，減低環境當中的煙、二手煙的吸入，都對嬰兒成長期間的過敏症有預防作用」。

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記者：沈佩珊