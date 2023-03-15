【蟑螂出沒】驚蟄後曱甴強勢回歸港媽驚呼噩夢 滅蟲專家教3招輕鬆對付

▲ 專家教3招對付蟑螂。

「驚蟄」過後，昆蟲開始陸續現身，當然不少得繁殖力驚人的曱甴。有港媽日前指晚上關燈不久後，驚見家中有小強橫飛，直指是惡夢的開始。有滅蟲專家防禦曱甴比殺死更為重要，即教大家3個方法輕鬆對付蟑螂。

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對於曱甴強勢回歸 ，滅蟲公司負責人Simon Law回覆記者查詢時指，由於蟑螂經得起酷熱及嚴寒的考驗，一隻被摘頭的蟑螂可以存活9天，9天後死亡的原因則是過度飢餓。

12月到翌年3月為越冬期，隨著氣溫逐月上升，活動增強、4月密度明顯上升，7-9月為活動盛期，8月為密度高峰。從10月起，隨氣溫下降而活動減弱。

蟑螂的生活習性

Simon指出，4個基本條件已可成為蟑螂喜歡選擇溫暖、潮濕、食物豐富和多縫隙的場所棲息化所。

1.喜暖愛潮是蟑螂的重要習性，常見於食肆、家庭，廚房，而廚房特別是靠近爐灶、水池的位置。

2.喜暗怕光，晝伏夜出。白天牠們隱藏在陰暗避光之處，如傢具、牆壁縫隙、角落、雜物堆中。一到夜晚，特別在燈閉人睡之後才出外活動、覓食或求偶。

牠們一日24小時中，約有75%的時間是處於休息狀態。由於體扁可躲在窄小空間。

3.冬天時它們多集居於廚房，緊挨爐灶和暖氣片等熱源附近棲居和活動。到了盛夏高溫季節，廚房溫度過高，它們分散遷移到別處，因而廚房的蟑螂密度反降低，但分佈擴大。蟑螂還有群居的習性。常可發現在一個棲息點上，總是少則幾個，多則幾十、幾百個聚集在一起，這主要是由於信息素的誘集作用。蟑螂的成蟲和若蟲都能分泌一種「聚集信息素」，它由直腸墊所分泌，可隨糞便排出體外。

在蟑螂棲居的地方，常可見它們糞便形成的棕褐色糞跡斑點，糞跡越多，蟑螂聚集也越多。由此可見，在蟑螂防治中，搞好衛生、清除蟑跡是一項重要的措施。

蟑螂食性

蟑螂是雜食性昆蟲，食物種類非常廣泛。各類食品，包括麵包、米飯、糕點、葷素熟食品、瓜果以及飲料等等，尤其喜食香、甜、油的面制食品。蟑螂有嗜食油脂的習性，在各種植物油中，香麻油對它們最有引誘力，所以有些地方稱它們為「偷油婆」。在食糖中，紅糖、飴糖對它們的引誘力最強。

除了喜愛各類食品外，蟑螂也常咬食其他物品，例如在住房、倉庫、貯藏室等處，它們可啃食棉毛製品、皮革製品、紙張、書籍、肥皂等等。在室外垃圾堆、陰溝和廁所等場所，它們又以腐敗的有機物為食，甚而啃咬死動物。

蟑螂危害

蟑螂尚可人工感染導致亞洲霍亂、肺炎、白喉、鼻疽、炭疽以及結核等病的細菌。

蟑螂可攜帶蛔蟲、十二指腸鉤口線蟲、牛肉絛蟲、繞蟲、鞭蟲等多種的蠕蟲卵。它們還可以作為念珠棘蟲、短膜殼絛蟲、瘤筒線蟲等多種線蟲的中間寄主。

雖然蟑螂攜帶多種病原體，但一般認為病原體在它們體內不能繁殖，屬於機械性傳播媒介。然而由於它們的侵害面廣、食性雜，即可在垃圾、廁所、等場所活動，又可在食品上取食，因而它們引起腸道病和寄生蟲卵的傳播不容忽視。此外蟑螂體液和糞便引起過敏的事例也有報道。

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