【元宇宙】「嶺大元宇宙」取代年度實體資訊日　虛擬參觀校長室及宿舍生活

▲ 甫「走進」校門，便可見到嶺大地標的永安廣場。（網站截圖）

每年開學各大專院校均會舉行入學資訊日（Info Day），供中學生親身到場參觀了解校園及課程特色。嶺南大學宣布，推出「嶺大元宇宙」網頁，以取代年度大學資訊日，打破時間及地域的限制，讓用家隨時隨地透過全實境元宇宙探索嶺大，在網上仿如置身實境，與其他用家及教職員在嶺大交流互動、參加講座，並閱覽大學本科課程資訊。嶺大亦計劃在9月新學年推出「全民休學」計劃，讓學生選擇休學1年，期間到大灣區企業實習。

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用家能在訪客身份，在「嶺大元宇宙」設計虛擬化身（Avatar），「走進」位於屯門的嶺大校園，甫踏入校門，便會見到嶺大永安廣場，學生可以在校園不同區域，取得入學及課程資訊，資訊涵蓋各學院課程簡介、講座、舍堂生活及學生活動等。舉例如以往較具人氣的舍堂生活，元宇宙就透過學生生活照片及影片作介紹。

嶺大元宇宙亦設有「校長會客室」，嶺大校長鄭國漢會向訪客講述嶺大博雅教育理念，該處亦會展示嶺大歷史及文化，歷任校長介紹亦有今年9月即將上任的候任校長秦泗釗簡介。

嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬接受傳媒訪問時形容，很難評估單靠一日的入學資訊日是否有效吸引學生報讀，惟教職員每年耗費大量時間籌備，形容是「勞民傷財」，故嶺大改以元宇宙取代資訊日。他指出，將虛擬及實體世界結合，是當前教育的大趨勢，指嶺大雖是一所博雅大學，同時非常重視創新科技應用，元宇宙平台能夠讓嶺大社群突破現有框架，跨越媒體及地域界限進行互動和聯繫。

嶺大更將線上元宇宙與線下活動結合，團體及學校可預約於嶺大參加校園導賞團，參觀同時進行「互動校園尋寶遊戲」，遊玩嶺大新設計的AR遊戲，利用手機搜尋隱藏於校園各個角落的寶石，在過程中探索嶺大校園。

另外，劉智鵬表示，嶺大計劃最快在9月推出「全民休學」計劃，鼓勵所有本科生在4年大學課程中，透過1年的休學年（Gap Year），經各院長及系主任推薦，到大灣區內的企業實習，並指校方不會強制學生休學參加活動。校方亦會在休學年為學生預留宿位，方便在深圳實習的學生穿梭兩地使用校園設施。

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責任編輯：馮琪雅