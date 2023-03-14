【2023 IB考試】專家列3大秘訣攻略　30天內強攻鍛鍊有助成績更上一層樓

2023年IB第一科將會在4月27日開考，由今日開始計大約30多日的時間，應該如何準備？筆者知道同學們的心情一定十分緊張，此時心理上和考試預備更加要充足。

首先一定要制定合適自己的個人進度表。筆者這裡提到的是“進度”表而不是“時間”表，為何？因為時間表是沒有結果的，而進度是有結果的。

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很多學生都習慣定了一個時間去溫習，但是他們可以呆呆坐著2小時，什麼都不做就認為自己已經做好了溫習。相比之下，訂下每日的進度表，英文即是Progress，譬如今日要做2019年的Maths題目及錯誤檢討，就一定要做完定好的任務，在前往下一個，養成有始有終的習慣。

第二，時間管理方面要有效地控制得到。筆者相信，同學們至今已經對課題有深入的了解，在30天裏，每一日都要操試卷題目，而不是再溫習課本概念了。同學們做每一道題目時，限時60秒至90秒的思考時間，視乎題目的分數而定，不是永無止境地去想，始終考試是一場和時間競賽的遊戲。

第三，集合自己常犯的錯誤或不小心的地方，重點溫習。IB考試是一個重複性頗高的試，整合自己的錯誤對應考極之有幫助。若自己經常重複犯錯而不自知，那麼到考場一定會再犯，因此開考前將多份試卷的錯誤抽出來，作一個整合，提自己通常失分的位置在哪裡，相信有助提升當日在考場的表現。

30天如何有效地運用令自己考試成績更上一層樓？以上筆者的小小tips給考生作最後的預備！加油！

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

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