【全政府動員】政府檢討首次演練　指仍有改善空間

▲ 政府上月進行首次全政府動員演練。

公務員事務局今向立法會，滙報「全政府動員」機制首次演練檢討結果，指有個別部門反映，人手編制較大，故聯絡需時。當局認為認為需要改善內部聯絡機制。

公務員事務局上月16日舉行了代號為「達陣 I」的首次「全政府動員」級別演練，模擬香港鄰近海域發生海嘯，當日政府在正午突發調高級別，以測試部門間的聯絡及動員能力，合共1萬人奉召參與。

當局經檢討後，指所有參與實地行動演練的 900 名 人員皆能準時到達指定地點，即 警務處、物流署和效率辦亦能按指定要求配合演練 ，包括於短時間內派出人手和車輛於指定時間到達演練現場，以及設立支援熱線。當局指7成政策局和部門能在2小時內知會所有輪值人員進入戒備狀態，其餘絕大部分能在3小時內完成。

至於有個別部門反映因其人手編制較大，需要聯絡的人數較多，故此需要較長時間。不過當局指，留意到有編制相若的部門，縱使需要聯絡大量人員，亦能於兩小時內完成有關程序，可見部門需要聯絡的人數與所需時間並沒有直接關係。認為政策局或部門的內部聯絡機制仍有優化空間。

另外，當局又指，不少部門反映在聯絡人員時，部分人對「全政府動員」級別啟動的可能性、需要負責的工作、人員安全、輪值安排，以及輪值期間能否放取例假或離港等，表達關注。

局方表示，已於本月10日向所有政策局和部門提供所需資料，協助他們解答員工就「全政府動員」級別的常見問題，及要求他們特別就其現行輪值安排作出檢視，確保更期長度合理和有適當的人員輪替安排。

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責任編輯：趙居逸