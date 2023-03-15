【半價機票優惠】新加坡峇里等地連稅1,280元起　星洲請旅客免費導賞團

▲ 新航香港飛40多地連稅1,671元起，星州旅客免費享一項當地體驗。（資料圖片）

全球旅遊業復甦，各國紛紛出招吸客，新加坡航空今日起推近半價機票搶客，由香港飛新加坡、吉隆坡及峇里島等全球40多個目的地，每位連稅1,280元起，最快4月12日出發。而新航8月起每日各新增一班香港往返新加坡的航班，屆時將每日4對航機來往兩地。

新加坡旅遊局亦推出旅遊獎賞計劃，向合資格的旅客送出一項免費當地體驗活動，包括獨木舟體驗、漫步舊城小巷、坐遊船享用晚餐、森林夜行等活動。

新加坡航空推出機票優惠。3月15日至31日期間，推出香港飛往全球40多個目的地的超值機票，二人同行起計，首3日（本月15至17日）只限新加坡、吉隆坡、峇里島來回快閃機票優惠，每位連稅低至1,280元起，其後1,630元起，近乎半價；而馬爾代夫就5,645元起、澳洲4,237元起、歐洲4,210元起。

飛新加坡、吉隆坡、峇里島、檳城及馬爾代夫的出發日期由4月10日至明年1月20日；其他東南亞目的地至11月30日止；澳洲則由8月21日至12月14日。

新航3日快閃優惠

優惠期預訂日期: 2023年3月15-17日

出發日期: 2023年4月12日至2024年1月20日

地點：從香港到新加坡、吉隆坡及登巴薩（峇里島）的二人同行來回經濟艙票價

每位票價（最少兩人同行）: 連稅HK$1,280

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另外，新加坡航空現時每日有3班由香港出發往新加坡航班，全部下午起飛；本月27日起，其中一班改為早上出發。至8月1日起，更額外新增每日一班由香港早上出發和新加坡晚上出發的班次，屆時香港往來新加坡將每日各有4班。新航會員按客艙等級，可享免費機上Wifi服務，經濟艙享免費2小時機上上網、優選經濟艙免費3小時、商務或頭等艙則全程免費。

為進一步吸引旅客，新加坡旅遊局去年10月起向旅客推出旅遊獎賞計劃「SingapoRewards」，邀請旅客親臨體驗當地多個新景點和活動，即日起至今年底，乘坐航機到新加坡短暫停留的旅客，可透過VisitSingapore應用程式或於SingapoRewards官網登記，可免費兌換首次其中一項活動。

▲ 新加坡旅遊局邀請旅客體驗在動物園共晉早餐。（新加坡旅遊局圖片）

▲ 新加坡旅遊局邀請旅客體驗漫步舊城區及小巷，認識新加坡歷史及地道文化，順道打卡。（新加坡旅遊局圖片）

▲ 旅客亦可在新加坡體驗城市單車導賞遊。（新加坡旅遊局圖片）

活動涵蓋刺激玩樂的烏敏島獨木舟體驗及單車導覽團；武吉士、滑鐵盧街和甘榜格南步行導賞團，了解街道小巷和歷史建築；品嚐米芝蓮星級、本地餐廳或攤檔餐飲；綠色生活體驗如百褶包手作工作坊、聖淘沙森林夜行探索；想悠閒慢遊可製作專屬香水，或水上動感單車班，感受水中運動。

新加坡旅遊局長陳建隆表示，自去年出入境口岸全面開放，新加坡旅遊業已強勢復甦。隨着更多環球旅客到訪，當局乘勢加強推廣嶄新旅遊設施和特色體驗，冀吸引更多旅客到訪。

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記者：陳麗娜