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【家居風水】毋須請高人不必擺銅錢插竹　零成本營造好風水家居方法

育兒經 09:00 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

好風水家居必定是窗明几淨、整潔常新。（i-stock圖片）

我總認為自己管轄的「地方」必定要乾淨、整齊、企理、猶如自己的一身衣着雖未必一絲不苟，絕不可以邋遢、太隨便，要不然人客不會珍惜你家中的每一處，使用完之後就隨手一放，因為主人家都是這樣嘛。所謂「人必先自愛，而後人愛之」，總得要做個受歡迎的人客。

我有位朋友喜歡久不久把傢俬的位置變動，所以，他的家居永遠予人耳目一新的感覺，常常以為他又換了新傢俬。他說，這是家居風水，好風水就是窗明几淨、整潔常新，當你移動傢俬轉換位置時，必然會連帶打掃、抹拭一番。

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小時候，聽祖母輩說，家居的角落、床底、櫃底等等，必須常清潔不讓它們藏污納垢；而陰暗的轉角和角落，也必須放置一盞燈以保持光亮。家居要常保衞生是原因之一，最怕是成為鬼怪邪神的藏身之所；若家居不整潔的話，想有好風水都幾難了。聽來似乎好可怕，說到底，這是提醒大家保持乾淨企理的潛台詞，是一種民間智慧。

營造好風水，不是靠放甚麼銅錢、插幾棵招財竹就能成事的，還得加上許多條件，相信你是知道的。

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撰文 : 李韡玲

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