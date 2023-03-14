【兩會2023】李慧琼︰人大常委與港公職無矛盾　時間分配國家職務優先

▲ 李慧琼表示，在港公職與常委工作理論上不會矛盾，但時間分配上會以國家職務優先。（民建聯供圖）

民建聯主席李慧琼接棒譚耀宗，擔任人大常委。她表示，身為人大常委，會做好雙向的溝通角色。至於在港的公職與人大常委的工作如何分配，她指會與不同持分者商量，但認為，香港及國家的利益一致，理論上不會有矛盾，時間分配上，會以國家職務優先。

李慧琼首次出席人大常委會會議後從北京返港，她在機場接受訪問時表示，身為人大常委，未來需要更緊密聯繫社會各界，並做好雙向的溝通角色，有需要時亦需與其他政府官員溝通，為特區政府更好融入國家發展大局，抓緊機遇。

至於她在港的公職與人大常委的工作如何分配？李慧琼表示，會與不同持分者商量，她認為，香港及國家的利益一致，理論上不會有矛盾，李慧琼指，時間分配上，會以國家職務作為優先考慮，亦會視乎個別議題再決定。

▲ 李慧琼（中）首次出席人大常委會會議後從北京返港。（民建聯供圖）

李慧琼指，今日會議主要由全國人大委員長趙樂際發表重要講話，期間委員長鼓勵常委要積極履職，並需要盡快適應角色的轉換，做好調研工作及廣泛聯繫群眾。李慧琼表示，會牢記委員長的重要講話內容，繼續努力學習、貫徹二十大重要精神、盡快熟悉人大工作崗位、積極開展調研工作、密切聯繫群眾。她又透露，稍後將會馬不停蹄繼續向各界聯繫，並分享兩會精神。

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責任編輯：關景騰